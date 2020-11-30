HÜDA PAR Genel Başkanı Sağlam, İranlı nükleer bilimci Fahrizade'ye yapılan suikastı kınadı
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HÜDA PAR Genel Başkanı Sağlam, İranlı nükleer bilimci Fahrizade'ye yapılan suikastı kınadı

30.11.2020 17:17 | Son Güncelleme: 30.11.2020 17:17
HÜDA PAR Genel Başkanı Sağlam, İranlı nükleer bilimci Fahrizade'ye yapılan suikastı kınadı

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı İshak Sağlam, İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesini kınadı.

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı İshak Sağlam, İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesini kınadı.

Sağlam, yaptığı yazılı açıklamada, İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin uğradığı terör saldırısında hayatını kaybettiğini, Fahrizade'nin suikastında İsrail'in rolü olduğunu savundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 2018'deki bir konuşmasında "bu ismi unutmayın" diyerek Fahrizade'yi hedef gösterdiğine dikkati çeken Sağlam, "Bu, suikastın arkasında MOSSAD'ın olduğunu ortaya koymaktadır. Zira siyonist işgal rejiminin 2018'de de Fahrizade'ye yönelik başarısız bir suikast girişiminde bulunduğu ortaya çıkmıştı. Bağımsız bir ülkenin topraklarını ve egemenliğini ihlal ederek gerçekleştirilen bu terör saldırısını telin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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İsrail'in bu tutumuna karşı uluslararası hukukun devreye girmesi gerektiğini vurgulayan Sağlam, Fahrizade'ye yapılan saldırıyı kınayarak İran halkına taziyelerini iletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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