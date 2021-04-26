HÜDA PAR Genel Başkanı Sağlam'dan ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki
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HÜDA PAR Genel Başkanı Sağlam'dan ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki

HÜDA PAR Genel Başkanı Sağlam'dan ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesine tepki
Anadolu Ajansı / Aziz Aslan - Haberler | Güncel

HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepkisini dile getirdi.

HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepkisini dile getirdi.

Sağlam, yaptığı yazılı açıklamada, batılı devletlerin, Ermeni halkının geçmişini suistimal ettiğini belirtti.

"Soykırımı tarih boyunca gelenek haline getirmiş batılı devletlerin 'soykırım' iddiasıyla Ermeni halkının geçmişini suistimal ederek kendi çıkarlarına alet etmeleri hiç şaşırtıcı değil." ifadesini kullanan Sağlam, şunları kaydetti:

"Tıpkı Rusya'nın bazı Ermeni örgütleri ile iş birliği yaparak onları kendi emellerine alet ettiği gibi. 1. Dünya Harbi günlerinde Kürt, Ermeni, Türk, Arap ve bu coğrafyada yaşayan bütün halklar çok ağır imtihanlara, zulümlere ve trajedilere maruz kaldı. İnsanlığın yaşadığı en ağır travmalardan biri olan 1. Dünya Harbi ve sonrasında yaşanan acıların hala insanlıktan nasibini almamış batılılar tarafından kirli emellerine alet edilmesi, ibret alınması gereken bir vakadır."

Sağlam, 1915 olaylarından ibret alınması ve bu acıların bir daha yaşanmaması gerektiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"İslam'ın hüküm ve otorite sahibi olduğu hiçbir tarihte zulüm ve soykırımlar yaşanmamıştır. Ne zaman ki güç ve iktidar batılıların ve diğer emperyalistlerin eline geçti, bu tür trajediler güç yetirebildikleri coğrafyalardan hiç eksik olmadı. Şunu hiçbir zaman unutmamak gerekir ki ne ABD ne Fransa gibi batılı ülkeler ne de Rusya hiçbir zaman Ermenilerin dostu olmamıştır. Bugün de geçmişte yaşanan trajedileri siyasi çıkarlarına alet etmekten başka bir şey yapmıyorlar. Geçmişteki bu acılardan ders çıkarılması gerektiği gibi emperyalistlerin bu kirli emellerinin farkına varılmalı ve ibret çıkarılmalıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aziz Aslan

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