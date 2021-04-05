HÜDA PAR Genel Başkanı Sağlam bazı emekli amirallerin açıklamasını kınadı Açıklaması
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HÜDA PAR Genel Başkanı Sağlam bazı emekli amirallerin açıklamasını kınadı Açıklaması

Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya - Haberler | Güncel
HÜDA PAR Genel Başkanı Sağlam bazı emekli amirallerin açıklamasını kınadı Açıklaması

HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam, bazı emekli amirallerin açıklamasını kınayarak "Bu işin arkasındaki muharrik gücün de mutlaka tespit edilmesi gerekir. Yayınlanan bildiriye imza atanlar hakkında yasal işlemler hemen yapılmalı ve kamu vicdanını rahatlatacak bir yargı süreci işletilmelidir.

HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam, bazı emekli amirallerin açıklamasını kınayarak "Bu işin arkasındaki muharrik gücün de mutlaka tespit edilmesi gerekir. Yayınlanan bildiriye imza atanlar hakkında yasal işlemler hemen yapılmalı ve kamu vicdanını rahatlatacak bir yargı süreci işletilmelidir." ifadelerini kullandı.

Sağlam, yaptığı yazılı açıklamada, bazı emekli amirallerin gece yarısı yayımladıkları açıklamaya tepkilerini dile getirerek açıklamayı kınadıklarını bildirdi. Emekli amirallerin hala siyaseti dizayn etmeye kalkışabilmelerinin ibret alınacak bir durum olduğunu aktaran Sağlam, şunları kaydetti:

"Yasama, yürütme ve yargı mensuplarının, neyi eksik ya da yanlış yaptıkları üzerinde ciddiyetle düşünmeleri ve bunu bir an evvel düzeltmeleri gerekir. Siyasete, siyaset kurumunun meşru yolları ve sandıklar dışındaki yöntemlerle, darbe imalı gece yarısı bildirileri ile ayar verme girişimleri asla kabul edilemez. Emekli amirallerin rastlantı sonucu bir araya gelip, bu metni hazırladıkları söylenemeyeceğine göre bu işin arkasındaki muharrik gücün de mutlaka tespit edilmesi gerekir. Halkın hayatına ve huzuruna kast eden darbecilerin apoletleri zamanında sökülmeli ve verilen hükümler icra edilmeliydi. Başta mevcut cunta anayasasının değiştirilmesi olmak üzere gerekli adımlar ivedilikle atılmalıdır. Yayınlanan bildiriye imza atanlar hakkında yasal işlemler hemen yapılmalı ve kamu vicdanını rahatlatacak bir yargı süreci işletilmelidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya

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