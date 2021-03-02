HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam: "İslam ülkeleri, Çin'e karşı artık harekete geçmeli"
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HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam: "İslam ülkeleri, Çin'e karşı artık harekete geçmeli"

02.03.2021 12:35 | Son Güncelleme: 02.03.2021 12:38
HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam:

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı İshak Sağlam, İslam ülkelerinin, Çin'e karşı artık harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı İshak Sağlam, İslam ülkelerinin, Çin'e karşı artık harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

??Sağlam, yaptığı açıklamada, Uygur Müslümanlarının ibadet ve aile kurma gibi temel haklarına dahi müdahale eden Çin'in devlet terörü uyguladığını belirterek İslam ülkelerinin de bugüne kadar ekonomik ve siyasi menfaatleri nedeniyle harekete geçmediğini aktardı.

Kanada ve Hollanda'nın Çin'in Müslüman Uygurlara yönelik zulmünü soykırım olarak tanıdığını dile getiren Sağlam, şöyle devam etti:

"Dini ve etnik kimliklerinden dolayı yıllardır ayrımcılığa maruz kalan ve eğitim kampı olarak tanıtılan asimilasyon kamplarında işkenceye uğrayan Uygurlar, İslam dünyası tarafından sahipsiz bırakılmıştır. Çin'in Uygurlara yönelik hak ihlalleri defalarca belgelenmiş ve ifşa edilmiştir. Ancak milli menfaatleri için Çin zulmünü görmezden gelen İslam ülkelerinin tutumu ibretliktir. Bugüne kadar ekonomik ve siyasi menfaatleri nedeniyle harekete geçmeyen İslam ülkeleri, Çin'e karşı artık harekete geçmeli, Müslüman Uygurlara yapılan muameleleri soykırım olarak kabul etmelidir."

Sağlam, dünyanın hiçbir yerinde insanların inançlarından dolayı ayrımcılık, zulüm ve işkenceye maruz kalmaması ve zalim yönetimlerin mutlaka mahkum edilmesi gerektiğini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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