HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam: "Halepçe katliamının azmettiricileri yargılanmalı"

HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam, Irak'taki Halepçe katliamının azmettiricilerinin yargılanıp hak ettikleri cezayı alması gerektiğini belirtti.

Sağlam, Irak'ın Halepçe kentinin 16 Mart 1988'de kimyasal silahlarla bombalanmasının 33'üncü yılında yaptığı açıklamada, katliamın, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiğini kaydetti.

Yüzde 70'i kadın ve çocuklardan oluşan 5 bin insanın havadan yapılan kimyasal saldırı sonucu katledildiğini söyleyen Sağlam, "Kullanılan kimyasal gazların bugün bile süren etkisi nedeniyle şu ana kadar hayatını kaybeden insan sayısı 45 bin olarak zikredilirken, 60 binin üzerinde insan da sakat kaldı. Bu saldırı sonrası dağılan binlerce aile ve kaybolan on binlerce çocuk ise bu katliamın başka bir trajik boyutunu oluşturmaktadır." ifadelerini kullandı.

"Kimyasal Ali" lakaplı Ali El Mecid'in, Halepçe katliamının tek sorumlusu olarak yargılandığı ve idam edildiğini anımsatan Sağlam, küresel emperyalistlerin de bu katliamlardan sorumlu tutulması gerektiğini savundu.

Sağlam şunları kaydetti:

"İran-Irak savaşı süresince Saddam'ı destekleyen, konvansiyonel ve kimyasal her türlü silah ile istihbarat desteği sağlayan ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, Belçika ve diğer Avrupa ülkeleri ise her zamanki gibi yine sorumlu tutulmadılar. ABD ve Avrupa ülkeleri, bu katliamın dolaylı da olsa asıl failleri iken, kendi figüranları olan Saddam'ı idam etmekle birer özgürlük havarisi oluverdiler. Uluslararası Ceza Mahkemelerinde Halepçe katliamlarının azmettiricileri olarak dönemin ABD ve işbirlikçileri Avrupa ülkelerinin yöneticileri yargılanıp hak ettikleri cezayı almadan adalet yerine gelmiş olmayacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar