Hüda Par Genel Başkan Yardımcısı Erdal Elibüyük Açıklaması

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkan Yardımcısı Erdal Elibüyük, "Menfi olaylara çanak tutmuş medyanın zaman içerisinde nasıl bir hüsrana uğradığını ve toplum nezdinde de itibar kaybettiğini gördük." dedi.



Partisinin il teşkilatınca Nurettin Ardıç Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen " Türkiye sorunlarına HÜDA PAR'ın çözümleri" adlı panele katılan Elibüyük, ittifakla ilgili görüşmelere açık olduklarını söyledi.



Medyanın toplum üzerindeki etkilerini anlatan Elibüyük, "Her 10 yılda bir darbe yaşayan ülkemizdeki siyasete sürekli ayar veren darbenin zemini hazırlayan bringfinle yönlendirme yapan, iktidarlar deviren, iktidarlar kuran ve toplum mühendisliği yapan medyalara şahit olduk." diye konuştu.



"Sadece siyasetle ilgili değil hayatın her alanında medya müdahil olmuştur. Türkiye'deki müdahilliği müspet değil. Zihnimizdeki 28 Şubat zamanı en canlı dilimidir." diyen Elibüyük, şunları kaydetti:



"Medyanın gücüyle nasıl operasyonlara maruz kaldıklarını bu ülkenin Müslümanları iliklerine kadar yaşamış. Sadece iktidar değil aynı zamanda Türkiye'nin muhalif grupları da medyanın operasyonlarına maruz kalmıştır."



Son verilere göre şu an dünyada 5 milyara yakın sosyal medya kullanıcının olduğunu bildiren Elibüyük, Türkiye'de bu rakamın ciddi boyutlara ulaştığını dile getirdi.



Darbe girişiminde sosyal medyanın gücünü gördüklerini ifade eden Elibüyük, "Menfi olaylara çanak tutmuş medyanın zaman içerisinde nasıl bir hüsrana uğradığı ve toplum nezdinde de itibar kaybettiğini gördük." şeklinde konuştu.