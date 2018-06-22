Hüda Par Gaziantep Mitingi

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Mehmet Yavuz, "Hak arama olarak evlatlarımızın eline silah veren, molotof kokteyli veren bizim ve bu milletin dostu değildir." dedi.

Yavuz, partisinin Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirdiği mitingde partisine destek istedi.

Hak ve hukuk arayanların partilerine beklediğini ifade eden Yavuz, şöyle konuştu:

"Hüda-Par çatışmayı red ediyor. Bu milletin evlatlarının arasına kim ve nefret girsin istemiyor ve buna izin vermeyecek. Silahlı bir yolu red ediyoruz. Hak arama olarak evlatlarımızın eline silah veren, molotof kokteyli veren bizim ve bu milletin dostu değildir. Bizim anlayışımız bir sorunu şiddetle değil anlaşmayla halletmektir. Bir birimizi ikna etmekle bu işi çözeceğiz. En önemlisi çözüm merkezi olarak ne Londra'yı ne Brüksel'i ne de Tel Aviv'i tanırız. Sorunlarınız Ankara'da çözülecek. Son dönemde partimizin aldığı kararların altında yatan budur."

Yavuz, konuşmasının ardından partisinin Gaziantep milletvekili adaylarını tanıttı.