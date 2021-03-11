HÜDA PAR'dan Ayasofya-i Kebir Camii önünde Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya özgürlük çağrısı

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) İstanbul İl Başkanlığı tarafından Dünya Kudüs Haftası dolayısıyla Ayasofya-i Kebir Camii önünde düzenlenen etkinlikte, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın özgürleşme mücadelesine destek verilmesi çağrısı yapıldı.

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) İstanbul İl Başkanlığı tarafından Dünya Kudüs Haftası dolayısıyla Ayasofya-i Kebir Camii önünde düzenlenen etkinlikte, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın özgürleşme mücadelesine destek verilmesi çağrısı yapıldı.

Etkinlikte, Ayasofya-i Kebir Camii'nde kılınan sabah namazının ardından dua edildi.

HÜDA PAR Genel Başkanvekili Zekeriya Yapıcıoğlu, konuşmasında, Kudüs'ün yıllardır devam eden işgaline karşı tüm Müslümanların birlik olması ve Kudüs'ü işgalden kurtarmak için gayret göstermesi gerektiğini söyledi.

Mescid'i Aksa'nın İslam toplumu için önemine değinen Yapıcıoğlu, "Ümmet olarak dikey yükselmek istiyorsak belki yine bir İsra gecesinde orayı hürriyetine kavuşturmamız lazım ki, İslam ümmeti olarak içimizdeki durumdan kurtulabilelim. Ben o günlerin çok uzakta olmadığını temenni ediyorum, inanıyorum. Bu işgal, esaret çok sürmeyecek." diye konuştu.

Yapıcıoğlu, Filistin topraklarında devam eden işgalin sona ermesi için Filistinlilerin desteklenmesi gerektiğini belirterek, "Zor durumda bulunan Filistinli kardeşlerimize ne ihtiyaçları varsa çaba içinde olmak her Müslüman'ın üzerine bir farzdır. Allah, uzun süre ibadete kapalı kaldıktan sonra ibadete açılan bu Ayasofya-i Kebir Camii'nde nasıl saf tutup namaz kıldıysak bir gün hürriyetine kavuştuktan sonra Mescid-i Aksa'da da ümmetin bütün fertleri, farklı dilleri, farklı renkleriyle orada saf tutup namaz kılmayı bizlere nasip etsin." ifadelerini kullandı.

"Kudüs ve Filistin toprakları yine özgürleşmeyi bekliyor"

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri de Mescid-i Aksa ve Filistin'de giderek artan işgal girişimlerinin Müslümanların en temel meselelerinden biri olduğunu söyledi.

"Siyonistler Mescid-i Aksa'yı işgal ederken aslında bizim bir camimiz değil, dinimizi, inancımızı işgal etmiştir." diyen Zuhri, şunları kaydetti:

"Allah'ın izniyle bu zulmün sonu yakındır. Bugünlerde Mescid-i Aksa'mız işgal altında, yerleşimciler ve siyonistler tarafından saldırıya uğruyor, zaman zaman kapatılarak Filistinli ve dünyadan gelen Müslüman kardeşlerimizin uzun süre orada kalmaları engelleniyor. Ayasofya Camisi'nin bahçesinden tüm Müslümanlara, Türkiye halkına şunları söylemek istiyorum. Mescid-i Aksa bir daha özgürleştirilmeyi bekliyor. Mescid-i Aksa Müslümanların yeniden saf tuttuğu bir zamanı bekliyor. Kudüs ve Filistin toprakları yine özgürleşmeyi bekliyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Alperen Kaya