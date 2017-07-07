Hüda-Par'dan 'Adalet Yürüyüşü' Yorumu

Hür Dava Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Eğitim İşleri Başkanı Mehmet Ali Doyar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) öncülük ettiği sözde 'Adalet Yürüyüşü'nün kesinlikle 15 Temmuz darbe girişimi ve Gezi olaylarından bağımsız olmadığını söyledi.



İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Doyar, parti olarak adalet arayışlarını önemsediklerini, ancak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülük ettiği bu yürüyüşün temelinde adalet arayışı olduğuna inanmadıklarını söyledi. Doyar, "Başta şu üç soruya cevap verilmesi gerekir. Birincisi, neden başka bir ilden Ankara'ya değil de Ankara'dan İstanbul'a yürüyorlar? İkincisi, bu yürüyüş neden 15 Temmuz darbe kalkışmasının yıl dönümüne denk getirilmeye çalışılıyor? Üçüncüsü de acaba yeni bir Gezi hazırlığı mı yapılıyor? Bunun yanı sıra sözde 'Adalet' istemi ile yola çıktığını iddia eden CHP zihniyetine baktığımızda tek tipleştirme, Türkiye'deki halkları asimile etmeye yönelik her türlü zulmü barındıran ve uygulayan bir zihniyet olduğunu geçmişinde görmek mümkün. Geçmişi bu tür örneklerle dolu olan CHP'nin bugünü de farklı değildir" dedi.



"15 Temmuz darbe girişimi ve Gezi olaylarından bağımsız değildir"



Adaletin insanların hepsi için lazım olduğu ve herkesin hakkı olduğunu savunan Mehmet Ali Doyar, nazarlarında bu yürüyüşün şaibeli olduğunu ifade ederek, "Bizlerin de nazarında bu yürüyüş, kesinlikle 15 Temmuz darbe girişimi ve Gezi olaylarından bağımsız değildir. Bunlar birbirleri ile irtibatlıdır. Ankara ve İstanbul'un seçilmesi ve 15 Temmuz sürecine denk getirilmesi, bunun en bariz açıklamasıdır. Bu konuda biliyoruz ki FETÖ, HDP ve sol cenah tamamıyla birlik içerisinde hareket etmekte ve bu yürüyüşe destek vermektedir. Darbe kalkışmasına kaktı sağlayanlardan bu işi organize edenlere kadar, bu işte mutlaka parmaklarının olduğunu düşünüyoruz" şeklinde konuştu.



"CHP darbe girişimi sonrasında asıl niyetini ortaya koydu"



15 Temmuz darbe kalkışmasında CHP'nin takındığı tavırlardaki çelişkiye de dikkat çeken Doyar, "Burada asıl planlanan şeyi geçmişe bakarak tahmin edebiliyoruz. Netice itibarıyla 15 Temmuz darbe girişiminde CHP'den ilk saatlerde herhangi bir ses çıkmadı. Olayların seyri netleşince bunlar seslerini yükselterek darbe karşıtı söylem geliştirdiler. Ancak daha sonrasında gerçek niyetlerini ortaya koyarak, bu darbenin aslında planlanmış suni bir darbe olduğu söylemlerini dile getirmeye başladılar" diye konuştu.



Bu yürüyüşte asıl amacın Gezi ruhunu tekrar canlandırmak ve 15 Temmuz darbe kalkışmasında niyetlerde kalanı ortaya koymak olduğunu aktaran Doyar, Avrupa ve ABD'nin darbe kalkışması sonrasındaki tavırlarına da dikkat çekerek, şunları kaydetti:



"Tüm bunları bir araya getirdiğimizde öyle bir zemin hazırlığı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bugün memlekette hiçbir adaletsizlik yoktur, demek doğru değildir. Bugün hala 28 Şubat mağdurlarının mağduriyetleri devam ediyor. Bugün dikkat edin; FETÖ'nün mağdur ettiği insanların mağduriyetleri devam ediyor. 20-25 yıldır İslami düşünce ve yaşamından dolayı cezaevinde olan insanlar vardır. Eğer adaletsizliklere karşı çıkılacaksa önce FETÖ'cü polislerin kumpası ile FETÖ'cü savcılar tarafından tutuklanan bu insanların gündemleştirilmesi gerekir. Ancak CHP'nin sadece kendi milletvekili için böyle bir yaygara koparması ve böyle bir yürüyüş yapması elbette ki şaibelidir. Bunda iyi niyet aranmaz. Yoksa adalet tesis edilmiş diye bir şey iddia etme durumunda değiliz. Tavsiyemiz kimsenin oyuna gelmemesidir. Adalet arayışlarına evet diyoruz. Ancak insanlarımızı kaosa sürüklemek isteyenlere hayır diyoruz. Vatandaşlarımızı ve tabanımızı bu noktada dikkatli ve duyarlı olmaya davet ediyoruz." - VAN