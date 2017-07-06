Hüda-Par Başkanı'ndan 'Adalet Yürüyüşü' Açıklaması

HÜR Dava Partisi (HÜDA-PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sürdürdüğü 'Adalet Yürüyüşü'yle ilgili, "Adaletsizlik ancak kendimize yapılınca sesimiz çıkıyor. veya adaletsizlik yapıldığını düşününce. Biz CHP'nin bu tavrının çok samimi olduğunu düşünmüyoruz" dedi.



HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere akşam saatlerinde Sivas'a geldi. Oğuzlar Parkı'ndaki muhtarlar derneğinde muhtarlarla bir araya gelen Yapıcıoğlu, basın mensuplarına da açıklama bulundu. Buradaki konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları veren Yapıcıoğlu, farklıları zenginlik olarak görmek gerektiğini söyledi. Türkiye'nin en büyük gücünün birliktelik olduğunu ifade eden Yapıcıoğlu, "Bir ve beraber olan, birlikte hareket eden, en azından ortak düşmana karşı birlikte hareket eden bir milletin yeri geldiğinde tanklara, toplara, uçaklara karşı koyabileceğini 15 Temmuz darbesinin gerçekleştirilmeye çalışıldığı gece herkes çok net bir şekilde gördü. Şunu unutmamamız lazım ki bizim en büyük gücümüz, onlarda olmayan bir şey yani bizim sıkı sıkıya kenetlenme halinde yapabileceğimiz şeylerdir. Bizim kardeşliğimizdir. Bu öyle güçlü bir silahtır ki bunun teknolojik silahlarla kıyas edilmesi doğru bile değildir" dedi.



Yapıcıoğlu, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun başlattığı 'Adalet Yürüyüşü' ile ilgili yöneltilen soruya ise şöyle cevap verdi:



"Adalet elbette her zaman herkese lazım. Ama adaletsizlik ancak kendimize yapılınca sesimiz çıkıyor. veya adaletsizlik yapıldığını düşününce. Şimdi yapılan şey adaletsizlik midir? O tartışılır, ayrı bir mevzu. Fakat şunu söyleyebilirim ki mahkemeler bu memlekette yüz yıldır pek çok siyasi içerikli kararlar verdiler. ve adaletsiz pek çok kararın altına imza attılar. Biz CHP'nin bu tavrının çok samimi olduğunu düşünmüyoruz. Evet adaletsizlik çok memlekette. Ama CHP'nin bir milletvekilinin MİT tırları davasında cezalandırılmasından sonra sayın Kılıçdaroğlu'nun yola revan olması ayrı bir hesaptır diye düşünüyoruz."



- Sivas