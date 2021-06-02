HÜDA PAR 4. Olağan Büyük Kongresi başladı
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HÜDA PAR 4. Olağan Büyük Kongresi başladı

HÜDA PAR 4. Olağan Büyük Kongresi başladı
Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Politika

HÜDA PAR 4. Olağan Büyük Kongresi, Kovid-19 tedbirleriyle, delegeler ve kısıtlı sayıda partilinin katılımıyla yapılıyor.

HÜDA PAR 4. Olağan Büyük Kongresi, Kovid-19 tedbirleriyle, delegeler ve kısıtlı sayıda partilinin katılımıyla yapılıyor.

Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen HÜDA PAR 4. Olağan Büyük Kongresi'nde konuşan Genel Başkan İshak Sağlam, gündemi değerlendirdi.

Sağlam, Kovid-19 salgını nedeniyle kongrenin, sadece delege ve kısıtlı sayıdaki partilinin katılımıyla yapıldığını belirtti.

Asgari ücret tespit edilirken çalışanın ve ailesinin temel ihtiyaçlarının da hesaba katılması, asgari ücretlilerin her türlü vergiden muaf tutulması gerektiğini dile getiren Sağlam, toplumun adalete olan güveninin yeniden tesis edilmesi ve adaletsizlikten kaynaklanan beka sorununun yaşanmaması için adalet terazisinin doğru tutulması gerektiğini söyledi.

Orta Doğu'da yaşanan çatışmalara da değinen Sağlam, çatışmaların asıl kaynağının, "bir hançer gibi İslam coğrafyasının kalbine saplanan siyonist rejim" olduğunu belirtti.

Kudüs davasının, bütün İslam dünyasının ortak davası olduğunu ifade eden Genel Sağlam, "Bu dava, Rabb'imizin bize yüklediği bir davadır. İnancımızın bize yüklediği bir sorumluluktur. İslam dünyası Kudüs'ü asla siyonistlere terk etmeyecektir." dedi.

"Hazine yardımı, partilere adil bir şekilde yapılmalı"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde görülen aksaklık ve eksikliklerinin giderilmesi gerektiği değerlendirmesini de yapan Sağlam, "Başkanlık sistemiyle yönetimde istikrar sağlandığı gibi temsilde de adaletin sağlanması için seçim barajı tamamen kaldırılmalıdır." diye konuştu.

Sağlam, aralarında adil rekabetin olabilmesi için siyasi partilere verilen hazine yardımının, kuruluşunu tamamlamış bütün partilere, adil şekilde yapılması gerektiğini de kaydetti.

HÜDA PAR Genel Başkanı Sağlam, "Bu kongrede aday değilim. İftiharla taşıdığım genel başkanlık emanetini bugün yeni seçilecek kardeşime devrediyorum." açıklamasını yaptı.

Sağlam'ın konuşmasının ardından Genel Başkan Vekili Zekeriya Yapıcıoğlu'nun, genel başkan adayı olduğu duyuruldu.

Yapıcıoğlu da konuşmasında, partisinin iktidara geldiğinde dürüst siyaset ve gerçek adalet anlayışıyla ülkeyi yöneteceğini söyledi.

HÜDA PAR 4. Olağan Büyük Kongresi'nde, yeni genel başkan seçilecek ve parti yönetimi belirlenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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