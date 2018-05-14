Şampiyonluk İçin Averaja İhtiyacı Olan Fenerbahçe, Karabük Maçına Çift Forvetle Çıkacak

Fenerbahçe, Kardemir Karabükspor mücadelesine çift forvet ile çıkmayı planlıyor. Sarı-lacivertlilerin çalışmalarında Aykut Kocaman, Fernandao ve Soldado'yu bir arada denedi.

Sarı-lacivertli takımın bu denemeyi yapmasındaki temel etken ise takımın son haftalarda istenen oyunu sergileyememesi ve averaj hesabı.

AVERAJ FARKI 7

Lider Galatasaray'ın üç puan gerisinde bulunan Fenerbahçe, rakibi kaybetse bile bu sonuçla şampiyon olamıyor. İkili averaj eşit olduğu için genel averaja bakılıyor. Bu tabloda geride olan Kocaman'ın takımı, ligden düşmesi haftalar önce kesinleşen Karabükspor'u farklı mağlup etmek zorunda. Bu nedenle daha ofansif bir oyun ve kadro sahada yer alacak.