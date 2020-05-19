Hücum bottan İstiklal Marşı
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Hücum bottan İstiklal Marşı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, Deniz Kuvvetlerine ait bir hücüm bottan saatler 19.19'u gösterdiğinde İstiklal Marşı okundu.

Hücum bottan İstiklal Marşı
19.05.2020 21:43 | Son Güncelleme: 19.05.2020 21:43

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, Deniz Kuvvetlerine ait bir hücüm bottan saatler 19.19'u gösterdiğinde İstiklal Marşı okundu.

Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, Kuşadası ilçesinde Deniz Kuvvetlerine ait bir hücum bot kıyıya uzak bir noktaya demir attı. Saatler 19.19'u gösterdiğinde hücum bottan İstiklal Marşı sesleri yükseldi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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