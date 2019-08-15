Hücresinde ölü bulunan ABD'li milyarder Epstein'in evinden kadın elbiseli Bill Clinton tablosu çıktı

15.08.2019 19:58

Geçen ay yaşı küçük kız çocuklarının pazarlandığı bir ağı yönetmekle suçlanarak hüküm giyen ve kefaletle serbest kalma talebinin reddinin ardından hücresinde intihar eden ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in adı gündemden düşmüyor.

Milyarder iş adamının malikanesinde yapılan aramada, Bill Clinton'ın Oval Ofis'teki bir koltuğa uzanmış, Hillary Clinton'ın mavi elbisesi ile kırmızı topuklu ayakkabı giymiş şekilde resmedildiği tablo bulunduğu ortaya çıktı.

"HILLARY CLINTON'IN KIYAFETİNE BENZİYOR" İDDİASI

ABD'de büyük yankı uyandıran tablonun Avustralya asıllı Amerikan ressam Petrina Ryan-Kleid'e ait olduğu belirtildi. Ancak Epstein'ın tabloyu satın mı aldığı, yoksa reprodüksiyonunu mu duvarına astığı ise net değil. Daily Mail gazetesine gizlilik kaydıyla konuşan bir kaynak, tabloyu Epstein'a bir iş teklifi sunmak üzere evine gittikleri sırada fark ettiklerini ifade etti. ?İngiliz basınında yer alan haberlerde, mavi elbisenin Hillary Clinton'ın 2009'da Kennedy Center Ödülleri Töreni'nde giydiği kıyafete benzediği yorumları yapıldı.