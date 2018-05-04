Hücrede" İstiridye Mantarı Yetiştirdiler

ABDULLAH ÖZKUL - Niğde E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 2000'li yıllardan önce hücre olarak kullanılan alanda yetiştirilen istiridye mantarının hasadı yapıldı.

Hükümlüleri topluma kazandırmak ve meslek sahibi yapmak amacıyla 2000'li yıllardan önce hücre olarak kullanılan ve yeni infaz sistemiyle kaldırılan hücreler, mahkumlar tarafından yıkılarak 112 metrekarelik İstiridye Mantar Yetiştiriciliği Atölyesi'ne dönüştürüldü.

Kullanılmayan eski ranzaların raf haline getirildiği, sıfır maliyetle açılan atölyede ekilen istiridye mantarından ilk ürün alındı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi tarafından eğitim verilen 20 hükümlünün çalıştığı atölyede, ilk hasat yaklaşık 500 kilogram mantar, mahkumlar tarafından 400'er gramlık paket haline getirilerek, Niğde Açık Cezaevi mağazasında satışa sunuldu.

İlk hasat mantardan yemek de yapılarak cezaevindeki mahkumlara ve personele ikram edildi.

Bir taraftan cezalarını çeken diğer taraftan mantar, cam üretimi, el sanatları ve tekstil gibi farklı alanlarda uzmanlaşan mahkumlar, cezaları sona erdiğinde meslek sahibi bireyler olarak topluma kazandırılıyor ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, cezaevinde sıfır maliyetle organik istiridye mantarı üretimi yapıldığını belirtti.

Cezaevinde kullanılmayan bir alanın sıfır maliyetle değerlendirilmesinin önem taşıdığını söyleyen Dönmez, "Hükümlülerin mantarcılık konusunda eğitim alması, yetiştirme faaliyetinin yapılması, hükümlülerin meslek öğrenmesi, topluma intibaklarının sağlanması da çok önemli." diye konuştu.

Sigortalı çalışıyorlar

Dönmez, çalışmada görev alan hükümlülerin aynı zamanda devlet tarafından sosyal güvencelerinin sağlandığını ve sigortalarının yapıldığını aktararak, şunları kaydetti:

"Hükümlülere cüzi bir ücret de ödenmektedir. Bu konuda çalışmalarımız artarak devam ediyor. Hükümlülerin meslek kazanması, topluma uyumu hem de bu cezaevlerimize gelir temin edilmesi noktasında önemli çalışmalarımız var. Üretilen mantarlar açık ceza infaz kurumu marketinde satışa sunuldu. Kullanılmayan alanlar için de hem istiridye mantarının üretiminin artırılması hem de başka iş kolları noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız hükümlülerin meslek kazanması, cezaevinden tahliye olduktan sonra edindikleri mesleklerle yaşamlarını idame ettirmeleridir. Ayrıca cezaevinde tekstil atölyemiz bulunmaktadır. Çok sayıda hükümlümüz hem cezalarını çekiyorlar hem de üretimle devletimize katkı sağlıyor."