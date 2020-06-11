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Hububatta yüzde 5-6 civarında rekolte artışı bekleniyor

Ulusal Hububat Konseyi Başkanı Özkan Taşpınar, hububat rekoltesinde bu sezon yüzde 5-6 civarında artış beklediklerini söyledi.

Hububatta yüzde 5-6 civarında rekolte artışı bekleniyor
11.06.2020 11:09 | Son Güncelleme: 11.06.2020 11:46

Ulusal Hububat Konseyi Başkanı Özkan Taşpınar, hububat rekoltesinde bu sezon yüzde 5-6 civarında artış beklediklerini söyledi.

Taşpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, buğdayın Türkiye için stratejik öneme sahip olduğunu dile getirdi.

Bu sezon rekoltenin artmasını bekledilerini ifade eden Taşpınar, "Hasadına başlanan buğdayda geçen yıl 19 milyon ton olan rekolteyi bu yıl itibarıyla 20,1 milyon ton civarında bekliyoruz. İnşallah yüzde 5-6 civarında bir artış olacak. Bunun yanında buğday ekim alanlarımız da genişledi. Özellikle ekmeklik buğday ekim alanlarında yüzde 3, makarnalık buğday ekim alanlarında ise yüzde 10 civarında artış yaşandı." diye konuştu.

Arpa rekoltesi son 12 yılın en yüksek seviyesinde olacak

Taşpınar, ülke genelinde buğday, arpa, çavdar ve yulafın hasadına başlandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu yıl arpada son 12 yılın en yüksek rekoltesi ve ekim alanına ulaşmış durumdayız. Arpanın ekim alanlarında yüzde 5'lik bir artış söz konusu. Yine 2019'da arpa rekoltesi 7,5 milyon ton iken bu yıl rekoltenin 8,4 milyon ton civarında olmasını bekliyoruz. Yani yüzde 12 civarında bir artış yaşanacak. Dünya genelinde arpanın ekim alanları ve verimlerinde bir düşüş yaşandı. Bu da arpa fiyatlarını önemli derecede artırdı. Ancak ülkemizde bu durum tam tersine gerçekleşti ve arpa üretim miktarımız arttı. Bu da yem sanayicimizin ithalat yapmadan kendi ihtiyacını rahatlıkla karşılamasını sağlayacak."

Çavdarın erkenci bir ürün olduğu için kış yağışlarından olumlu etkilendiğini aktaran Taşpınar, şunları kaydetti:

"Bu nedenle çavdarda verim yüzde 10 civarında artarak 340 bin tona ulaşacak. Yani kış yağışlarından dolayı arpa, buğday ve çavdar da bir artış var. Yulafta rekolte, ekim alanları aynı kalmak suretiyle 265 bin ton olarak gerçekleşecek. Öte yandan mısırda da ekim alanları ve üretimin artmasını bekliyoruz. Çeltikte ise rekoltenin geçen yıl ile aynı seviyelerde olacağını öngörüyoruz. Hububatta ekim alanlarının artması ve bu yıl açıklanan alım fiyatları çiftçimizin yüzünü güldürdü. Bunun yanında hububat fiyatları hem sanayicimiz hem üreticimiz hem de tüccarımız tarafından olumlu karşılandı. Normalde sanayici düşük, çiftçi ise yüksek fiyat ister."

"Hububatta desteklerin artması gerekiyor"

Taşpınar, buğdayın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde stratejik bir ürün olduğunun bir kez daha tescillendiğini vurgulayarak, "Hububatta desteklerin artması gerekiyor. Mesela geçen yıl 5 kuruş olan destek 10 kuruşa çıkarıldı. Bu da son derece olumlu bir tabloyla üretimde artışın olmasını sağladı. Yine bu yıl 10 kuruş olan desteğin 20 kuruşa çıkarılması ile ekim alanlarında güz aylarında tekrar olumlu bir artışın sağlanacağını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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