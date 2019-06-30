"Hububatta her türlü tedbir alınacak"
TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal,"Üreticinin mağdur olmaması ve piyasa fiyatlarının tüketici aleyhine aşırı yükselmemesi için ilgili bakanlıklarla koordinasyon içerisinde gereken her türlü tedbir alınacaktır.
TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal,"Üreticinin mağdur olmaması ve piyasa fiyatlarının tüketici aleyhine aşırı yükselmemesi için ilgili bakanlıklarla koordinasyon içerisinde gereken her türlü tedbir alınacaktır." şeklinde konuştu.
Kaynak: Dunya.com
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