Hububatçılar Siyasileri Konuk Etti

Ortadoğu'nun en büyük hububat merkezi olma özelliği taşıyan Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi, 31 Mart yerel seçimlerin de Ak Parti'den Mardin Büyükşehir ve Kızıltepe Belediyesi adaylarını ağırladı.

Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezinde Zahireciler Derneği ve Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu Başkanı Mehmet Şerif Öter ve zahireci esnaf tarafından karşılanan AK Parti heyeti hububat merkezi esnafıyla sohbet ederek destek istedi. Zahireciler Derneği ve Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu Başkanı Mehmet Şerif Öter, Ak Parti il, ilçe teşkilatları ve belediye başkan adaylarının ziyaretinden duydukları memnuniyeti ifade ederek "Ak Parti son dönemde büyükşehir belediye başkan adaylığını Kızıltepeli olan Mehmet Vejdi Kahraman'a, il başkanlığını Faruk Kılıç'a vermekle Kızıltepe'ye verilen önemi göstermiştir. Seçimlerde adaylarımıza başarılar diliyoruz. Bizler esnaf olarak göreve gelecek olan siyasilerden ilçelere ve Mardin'e hizmet bekliyoruz. Tüm siyasi partilere eşit yakınlıkta olan ilkeli bir sivil toplum örgütü olarak, Mehmet Vejdi Kahraman'a ve Kızıltepe belediye başkan adayı Şükrü Cevheroğlu'na 31 Mart seçimlerinde başarılar diliyoruz" dedi. - MARDİN

Kaynak: İHA