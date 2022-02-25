Hububatçılar alternatif pazarlara yönelecek

Türk hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörü, Ukrayna- Rusya krizinden dolayı hem ihracat hem de ithalatta alternatif pazarlara yönelmeye başladı.

İHBİR başkan adayı Kazım Taycı, "Ukrayna- Rusya krizinde bütün kriz anlarına hazırız. Alternatif pazarlarımızla işlerimize devam edeceğiz" dedi. Taycı, bu durumun bir an önce son bulmasını temenni ettiklerini ancak sektör olarak her duruma karşı önlemlerini de aldıklarını vurguladı.

Taycı, " Ukrayna'da yoğun miktarda buğday ve ay çiçeği ithal ediyoruz. Özellikle yağ üretiminde ay çiçeğini kullanıyoruz. Buğday ithalatına alternatif pazarlarımız Kanada, Meksika ve Avustralya. Ay çiçekte ise alternatif pazarlarımız Doğu Avrupa Ülkeleri, Bulgaristan ve Romanya. İhracat noktasında Rusya pazarı ile herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Ukrayna'da ise yükleme sorunları yaşanıyor. Sevkiyat şu anda durmuş pozisyonda. Umarım bu durum bir anca önce geçer, her şeyden önce insan sağlığı birinci önceliğimiz" dedi.

Taycı, ayrıca sektör olarak ihracatta iki pazarın da alternatiflerini belirlediklerini ve bu bölgelere yönelik çalışmalar düzenlediklerini vurguladı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Yerel