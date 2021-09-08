Hububat ve bakliyat ürünlerinde gümrük vergisi 1 Ocak 2022 tarihine kadar sıfırlandı
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Hububat ve bakliyat ürünlerinde gümrük vergisi 1 Ocak 2022 tarihine kadar sıfırlandı

Hububat ve bakliyat ürünlerinde gümrük vergisi 1 Ocak 2022 tarihine kadar sıfırlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hububat ve bakliyat ürünlerinde gümrük vergisi 1 Ocak 2022 tarihine kadar sıfırlandı.

Hububat ve bakliyat ürünlerinde gümrük vergisi 1 Ocak 2022 tarihine kadar sıfırlandı.

Hububat ve bakliyatta gümrük vergisini sıfırlayan Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayınlanan kararda şöyle denildi:

"Dünya genelinde yaşanılan Covid-19 hastalığı nedeniyle hububat ve bakliyat fiyatlarında yaşanan artışın önüne geçilebilmesi, iç piyasa fiyatlarının makul seviyelerde tutulabilmesi ve spekülatif fiyat hareketlerine meydan verilmemesi amacıyla, buğday, arpa, mısır, çavdar, yulaf ile kırmızı mercimek, yeşil mercimek ve nohut için uygulanan gümrük vergisi oranları 1 Ocak 2022 tarihine kadar yüzde 0 olarak uygulanacaktır."

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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