HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Hububat sektöründen pandemiye rağmen 5 ayda 2,9 milyar dolarlık ihracat

Koronavirüs pandemisine rağmen Türkiye genelinde bu yılın ilk 5 ayında hububat sektörü olarak, 5 ayda 182 ülkeye toplam 2 milyar 905 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerine dikkat çeken İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu...

Hububat sektöründen pandemiye rağmen 5 ayda 2,9 milyar dolarlık ihracat
09.06.2020 09:16 | Son Güncelleme: 09.06.2020 09:20
Koronavirüs pandemisine rağmen Türkiye genelinde bu yılın ilk 5 ayında hububat sektörü olarak, 5 ayda 182 ülkeye toplam 2 milyar 905 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerine dikkat çeken İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, "En fazla ihracat ABD, Irak, Yemen, Almanya, Suudi Arabistan ve Azerbaycan'a yapıldı.Pandemi sürecinde her zaman olduğu gibi sektörel liderlik; hububat bakliyat ve yağlı tohumların oldu. Özellikle değirmencilik ürünleri ihracatı, yükselen grafiğini korumaya devam etti" dedi.

Dünya genelinde birçok ülkenin yaşadığı zorlukları alınan tedbirler ve uygulanan stratejiler doğrultusunda Türkiye'nin daha az kayıpla atlattığını ve normalleşmeyle birlikte ihracat rakamlarının daha da artacağını vurgulayan İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, diğer sektörlere nazaran, hububat, bakliyat ve yağlı tohumların olumsuzluklardan çok az etkilendiğini kaydetti. Okutur, "İhracat bazında Türkiye'nin en fazla ihracat yapan sektörleri arasındaki yerimizi korurken İHBİR olarak, mayıs ayında da İstanbul'da bulunan diğer birliklere göre en fazla ihracat gerçekleştiren birlik olma özelliğimizi muhafaza ettik. Değerli iş insanlarımızın özverili çalışmaları ve yaptığımız yeniliklerle birlikte 2023 hedeflerine ulaşmak hiç de zor olmayacak" diye konuştu.

182 ÜLKEYE İHRACAT YAPILDI

İhracat rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Okutur, "Mayıs ayında 132 milyon 162 bin dolarlık ihracat yapıldı. Bununla beraber, yılın ilk beş aylık diliminde 500 milyon doları aşan ihracat gerçekleşti" ifadesini kullandı. Beş ayda 182 ülkeye ihracat yapıldığını da kaydeden Başkan Okutur, en fazla ihracatın Birleşik Devletler, Irak, Yemen, Almanya, Suudi Arabistan ve Azerbaycan'a yapıldığını açıkladı. Mayıs 2020 verilerine göre Azerbaycan'a yapılan ihracat yüzde 109.87 artmış durumda. Özellikle pandemi sürecinde değirmencilik ürünleri ihracatı, yükselen grafiğini korumaya devam etti ve mayıs ayında da yüzde 7.78 artarak,19 milyon dolara ulaştı" şeklinde konuştu.

İHRACATTA NORMALLEŞME BAŞLADI

Pandemi sürecinde Türkiye'nin tüm dünyaya örnek teşkil edecek çalışmalar ortaya koyduğunu dile getiren Başkan Okutur, "Ülke olarak ekonomide alınan tedbirler ve dünya ticaretinin de normalleşmeye başlamasının ardından önümüzdeki aylarda tüm sektörler için verilere yansıyan olumlu yükselişi hep birlikte göreceğiz. Özellikle bu süreçte tarım ve sürdürülebilirliğin önemini bir kez daha anlamış olduk. Gıda tedarik zincirinde verimliliği ve çok yönlü memnuniyeti artıracak Dijital Tarım Pazarı; çiftçi, toptancı, perakendeci ve lojistik başta olmak üzere tüm paydaşları bir araya getirerek, hem üreticiyi hem de tüketiciyi koruyan bir platform oldu. Ülkemiz bereketli toprakları ve iklimi sayesinde tarımın anavatanı. Bu nedenle bazı fırsatları iyi değerlendirmek gerekiyor. Teknoloji ve dünyadaki gelişmelerin takibi çok önemli. Dijitalleşmeyle birlikte akıllı araçlar kullanılmaya başladı. Bu uygulamalar sayesinde verimin en üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor, aynı zamanda üreticinin de işleri kolaylaşıyor. Bu şekilde gelişen teknolojilerden ve genç nüfusumuzdan faydalanırsak ülkemiz, kısa zamanda tarımda lider ülke olma yolunda büyük bir adım atmış olacaktır" dedi.

"FUAR KARTVİZİT ARŞİVİMİZİ ÜYELERİMİZLE PAYLAŞMAYA BAŞLADIK"

Başkan Haluk Okutur, birlik olarak yapılan yenilikleri ve 2023 hedeflerine ilerleme yolunda alınan stratejik kararları şöyle yorumladı: " Üye firmalarımızın ihracatlarını artırmaları yolunda büyük çaba gösteriyoruz. Üyelerimiz için 150 milyondan fazla firmanın iletişim bilgilerine ulaşabilecekleri veri tabanı sistemi ile yapmış olduğumuz iş birliği neticesinde, olumlu geri dönüşler almaya başladık, yoğun bir ilgi var. Hatta bu sistemden faydalanmak isteyen birçok firma üyelik işlemleri için birliğimize başvurdu. Ülkemizin 2023 vizyonu doğrultusunda üyelerimizin yurtdışındaki potansiyel müşterilere rahatlıkla ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla birliğimiz, büyük tecrübeler edinilen fuarlar aracılığıyla oluşturulan fuar kartvizit arşivini de bu zorlu süreçte paylaşmaya başladı. Yakın zamanda sanal heyet ve online eğitimlerimizle de her koşulda üyelerimize destek vermeye devam edeceğiz"


- İstanbul

Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Kalkınma ve Yatırım Bankası, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi'ni yüzde 7,75 faizle yatırımcılara sundu Ekonomi
Kalkınma ve Yatırım Bankası, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi'ni yüzde 7,75 faizle yatırımcılara sundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her sabah 1 kaşık içtiği dut pekmezinin sırrı ortaya çıktı Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her sabah 1 kaşık içtiği dut pekmezinin sırrı ortaya çıktı
Bu ilçelerde evi olanlar yaşadı! Konutlar üç ayda büyük değer kazandı Ekonomi
Bu ilçelerde evi olanlar yaşadı! Konutlar üç ayda büyük değer kazandı
Bodrum'a 500 bin araç girdi, nüfus tam 4 katına çıktı! Muğla Belediye Başkanı şaşırdı: Pılını pırtını toplayan buraya geliyor Ekonomi
Bodrum'a 500 bin araç girdi, nüfus tam 4 katına çıktı! Muğla Belediye Başkanı şaşırdı: Pılını pırtını toplayan...
Son dakika: Benzin ve motorine büyük zam geldi Ekonomi
Son dakika: Benzin ve motorine büyük zam geldi
Konut sektöründe kredi faizleri düşerken, fırsatçılar yüzde 30'a varan zam yaptı Ekonomi
Konut sektöründe kredi faizleri düşerken, fırsatçılar yüzde 30'a varan zam yaptı
Milli Piyango'nun yeni oyunu Banko Piyango'nun ilk çekilişi bu akşam yapılacak
Milli Piyango'nun yeni oyunu Banko Piyango'nun ilk çekilişi bu akşam yapılacak
En düşük memur maaşı 3.677 lira olacak! İşte mesleğe göre zamlı maaşlar
En düşük memur maaşı 3.677 lira olacak! İşte mesleğe göre zamlı maaşlar
Ortaokul öğrencisinin geliştirdiği cihaz ile tek kullanımlık maskeler 50 kez kullanılabilecek
Ortaokul öğrencisinin geliştirdiği cihaz ile tek kullanımlık maskeler 50 kez kullanılabilecek
Koronavirüs nedeniyle sağlık personellerine getirilen istifa yasağı kaldırıldı
Koronavirüs nedeniyle sağlık personellerine getirilen istifa yasağı kaldırıldı
Altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle yatırımcının gümüşe olan ilgisi arttı
Altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle yatırımcının gümüşe olan ilgisi arttı
Türkiye'de sadece Şanlıurfa'da yetiştirilen şelengon sebzesi üç derdin devası
Türkiye'de sadece Şanlıurfa'da yetiştirilen şelengon sebzesi üç derdin devası
Hasanbey kayısısında ilk ürün 13 TL'den satılıyor
Hasanbey kayısısında ilk ürün 13 TL'den satılıyor
Türk firması atık malzemelerden ürettiklerini 60 ülkeye satıyor
Türk firması atık malzemelerden ürettiklerini 60 ülkeye satıyor
Altının kilogramı 371 bin 500 liraya yükseldi
Altının kilogramı 371 bin 500 liraya yükseldi
Havacılık devi British Airways, işten çıkarmalarla ilgili görüştüğü sendikayı tehdit etti
Havacılık devi British Airways, işten çıkarmalarla ilgili görüştüğü sendikayı tehdit etti
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 369,5 liradan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 369,5 liradan işlem görüyor
Türkiye'nin Brezilya'ya ihraç ettiği yerli solunum cihazları Sao Paulo'ya ulaştı
Türkiye'nin Brezilya'ya ihraç ettiği yerli solunum cihazları Sao Paulo'ya ulaştı
Son dakika: İşten çıkarılıp işsizlik maaşı alamayanlar için nakdi destek ödemeleri bugün başlıyor
Son dakika: İşten çıkarılıp işsizlik maaşı alamayanlar için nakdi destek ödemeleri bugün başlıyor
Son dakika: THY, sağlık çalışanlarına yüzde 40 indirim yapacak
Son dakika: THY, sağlık çalışanlarına yüzde 40 indirim yapacak
Son Dakika: 'Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi' ile firmalara 400 milyon TL'ye kadar destek sağlanacak
Son Dakika: "Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi" ile firmalara 400 milyon TL'ye kadar destek sağlanacak
Hobi olarak başladı, şimdi yılda 4 ton çilek üretiyor
Hobi olarak başladı, şimdi yılda 4 ton çilek üretiyor
Haftaya yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor
ING'den konut, taşıt, beyaz eşya ve mobilya sektörü ile KOBİ'lere yönelik düşük faizli dörtlü kredi paketi
ING'den konut, taşıt, beyaz eşya ve mobilya sektörü ile KOBİ'lere yönelik düşük faizli dörtlü kredi paketi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek
Erdoğan talimat verdi, çalışmalar tamamlandı! Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi verilecek
Erdoğan talimat verdi, çalışmalar tamamlandı! Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi verilecek
İkinci el araçta en çok satın alınan 10 marka belli oldu! Zirvede Volkswagen var
İkinci el araçta en çok satın alınan 10 marka belli oldu! Zirvede Volkswagen var
Otobüs biletlerine yeni düzenleme! Yüksek oranda aile indirimi geliyor
Otobüs biletlerine yeni düzenleme! Yüksek oranda aile indirimi geliyor
Türkiye'de açlık sınırı 2 bin 484 lira, yoksulluk sınırı ise 7 bin 15 lira
Türkiye'de açlık sınırı 2 bin 484 lira, yoksulluk sınırı ise 7 bin 15 lira
Dünyanın en zengin insanı olan Amazon'un CEO'su Bezos, ABD'deki protestoları destekliyor
Dünyanın en zengin insanı olan Amazon'un CEO'su Bezos, ABD'deki protestoları destekliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Murat Kurum Ahmet Tekdal Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Jose Sosa Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Bülent Korkmaz Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ateş Çocuk Haziran Galatasaray
Şu an buradasınız: Hububat sektöründen pandemiye rağmen 5 ayda 2,9 milyar dolarlık ihracat - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.6.2020 10:29:37. #1.15#
title