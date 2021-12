Hububat sektöründe hedefler belirlendi

Türkiye Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu, Mahsum Altunkaya Başkanlığında toplandı. 2021 yılı verilerinin masaya yatırıldığı toplantıda, 2022 yılıyla ilgili yeni hedefler belirlendi. Altunkaya 2022 yılında Türkiye genelinden 11 milyar dolarlık hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı ön gördüklerini ifade ederek, "Gelişmeler doğrultusunda bu ön görümüzü güncelleyebiliriz" dedi.

Türkiye'de ihracat kültürünün yerleştiğini ve yeni süreçte tamamen ihracatçı bir ülke olarak adından söz ettireceğini ifade eden TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, 2021 yılının bütün sektörler için olduğu gibi hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü içinde zorlu bir yıl olduğunu, 2020 yılında yaşanmaya başlayan pandemi sürecinin 2021 yılında etkisini daha derinden hissettirdiğini belirterek sürdürülebilir ihracatla ilgili önemli bir yol haritası oluşturmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

"Ürünlerimiz insanlığa ilaç gibi geliyor"

Pandemi sürecinde tarımsal ürünlerin ve buna bağlı mamullerinin ilaçtan daha önemli olduğunun altını çizen Başkan Mahsum Altunkaya, "Dünya genelinde iki yıldır görülmekte olan milyarlarca insanı etkisi altına alan pandemi sürecinde bir kez daha gördük ki tarımsal ürünlerimiz ilaçtan daha önemli. Canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri, sağlıklı beslenmelerine yani sürdürülebilir beslenmeye bağlı. Bu süreçte yaşanan sıkıntılara rağmen biz ihracatçılar dünyanın dört bir yanına Anadolu'nun bereketli topraklarında yetişmiş sektörel ürünlerimizi ulaştırarak insanlığa da büyük bir hizmet yapmış olduk. Bundan sonraki süreçte ürünlerimizin dünya pazarlarında hak ettiği değerlerle alıcı bulması için yoğun bir çalışma içerisinde olacağız" ifadelerini kullandı.

"2019'un ardından 2020 ve 2021 çok zorlu geçti"

Altunkaya konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "2019 yılına nazaran 2020 yılı küresel bir felaketle kapandı. Bütün sektörlerde olduğu gibi bizlerde bu işten nasibimizi aldık. Ülkelerin sınırlarını kapatması, sokağa çıkma yasaklarının yaygınlaşması dünya ekonomisini alt üst ettiği gibi kaybolan insan iş gücü nedeniyle küresel tedarik zincirinde de önemli aksamalar yaşanmasına neden oldu. Elbette bunlar gerek üreticilerimizi gerekse ihracatçılarımızı olumsuz etkiledi. Orantısız artan lojistik giderleri, yüksek hammadde fiyatları bizleri zora soktu. 2021 yılı da 2020 gibi zorlu geçti. Bütün bunlara rağmen bizler ülke olarak ihracatçı bir ülke olma yolundaki adımlarımızdan ve yol haritamızdan vazgeçmedik. 2022 hedefimizi Türkiye genelinde 11 milyar dolar olarak belirledik. Ancak bu hedef gelişen ekonomik süreçte güncellenebilir. Dünya genelinde yaşanan olayları mercek altına alarak doğru adımlar atma yolunda ilerliyoruz" şeklinde konuştu.

"Sürdürülebilir ihracatın yol haritasını çiziyoruz"

Sürdürülebilir ihracat için hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün bu alandaki çalışmaları hakkında da bilgiler veren Başkan Mahsum Altunkaya, "Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektörü Sürdürebilirlik Eylem Planı Çalışması yapıyoruz. Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektörü temsilcileri olarak, yeşil mutabakat çalışmalarına paralel bir şekilde; küresel ısınmayı engelleme, ihracatta sıfır atık, geri kazanım ve ileri arıtma teknolojilerini maksimum verimlilikle kullanma, küresel ısınma etkisini minimuma düşürme, iklim değişimlerini engelleme gibi hedefleri içeren sürdürülebilirlik eylem planı oluşturmayı amaçlıyoruz. Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar ürünlerine yönelik ülke ve küresel bazlı gıda politikaları, ekonomileri ve stratejileri gözetilerek gerek tarımda gerek sektör ürünlerinde sürdürülebilirliği amaçlayan bu çalışma ülkemizin ekonomisine, üretimine ve ihracatına yönelik önemli bir adım olacaktır" diye konuştu.

"Sektörel ihracatta hedeflerimizi fazlasıyla aştık"

2021 yılının ilk on bir aylık sürecinde Türkiye genelinden gerçekleştirilen ihracatın 8 milyar 215 milyon 42 bin dolar olduğuna dikkat çeken TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, yılın ilk on bir aylık sürecinde 2021 hedefi olan 7 milyar 500 milyon doları aştıklarına dikkat çekti. Altunkaya, 2021 yılının ilk on bir aylık sürecinde gerçekleştirilen 8 milyar 215 milyon 42 bin dolarlık ihracatta en fazla satılan ürünlerin; bitkisel yağlar, pasta büsküvü ürünleri, buğday unu, şeker ve şekerleme mamulleri, makarna, kakaolu mamuller, yağlı tohum ve mamulleri, mercimek, margarin, yem çeşitleri, nohut, bulgur, irmik, fasülye ve çeşitli baharatlar olduğunu söyledi

Türkiye'den 172 ülkeye sektörel ihracat

Bu süreçte Türkiye genelinden toplam 172 ülkeye hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri ürünlerinin ihraç edildiğini de ifade eden Başkan Altunkaya, ülke gurupları bazındaki en fazla ihracatta ilk sıraları Ortadoğu Ülkeleri, Afrika Ülkeleri ve Amerika Ülkelerinin aldığını dikkat çekerek "Türkiye'nin birçok sektörü için olduğu gibi sektörümüz içinde Ortadoğu ülkeleri büyük önem taşıyor. Bu ülkelerle ticaretimizi geliştirmek ve pazarlardaki etkinliğimizi arttırmak için her platformda gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Sektörümüz için ikinci en önemli Pazar olan Afrika Ülkelerinde ki etkinliğimiz her geçen gün daha çok artıyor. Bu yeni pazarda kaliteli ürünlerimizle nihai tüketicilere ulaşarak Türk markalarının etkinliğini arttırıyoruz. Sektörümüz için üçüncü en önemli Pazar olan Amerika Ülkelerinde de her zamankinden daha iyi durumdayız" dedi. Ülke bazlı ihracatta da ilk sıraları Irak, Suriye ve İran'ın aldığını ifade eden Başkan Altunkaya bu ülkeleri Cibuti, Venezuela, Birleşik Devletler, Somali, Benin, Lübnan ve Angola'nın izlediğini ifade etti. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

