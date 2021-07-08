Hububat sektöründe 6 ayda rekor ihracat

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) Koordinatör Başkanı ve İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, 2021 yılında İHBİR olarak 186 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi.

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) Koordinatör Başkanı ve İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, 2021 yılında İHBİR olarak 186 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi. Okutur, Türkiye genelinde hububat sektörü ihracatında 6 aylık dönemde 4,2 milyar dolara ulaştıklarını yıl sonunda bu rakamın, 8 milyar doların üzerine çıkacağını dile getirdi.

Pandemiyle ticaret anlayışının da değiştiğini aktaran Haluk Okutur, "Normalleşme ve aşılanmayla birlikte önümüzdeki aylarda tedbirlerimize devam ederek, daha güzel günlere kavuşacağız. Bugüne kadar her yıl bir önceki yıldan daha fazla ihracat gerçekleştirdik. Bu sebeple 8 milyar doları aşacağız" dedi.

İHRACAT YAPILAN ÜLKELER: ABD, IRAK, BİRLEŞİK KRALLIK

Salgının getirdiği tüm olumsuzluklara rağmen haziran ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 24,72 oranında artışla 193 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini aktaran Okutur, "2021 haziran ayında İHBİR'in ihracat yaptığı ülkeler arasında; ABD'ye ihracatımız yüzde 59,68, Irak'a ihracatımız yüzde 9,08, Birleşik Krallık'a ihracatımız yüzde 17,69 ve İsrail'e ihracatımız yüzde 82,03 değer bazında artış gösterdi. Birliğimiz, ocak-haziran döneminde yüzde 20,74 oranında artışla 1 milyar 141 milyon 479 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi" dedi.

900'Ü AŞAN ONLİNE İKİLİ GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİ

Alım heyeti programlarının fiziksel olarak gerçekleştirilememesi nedeniyle İHBİR olarak ücretsiz birçok sanal heyet programı organize ettiklerini ifade eden Okutur, "Sanal Alım Heyeti programı kapsamında, birliğimiz üyesi firmalarla, yabancı firmalar arasında ikili görüşmeler gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Dijital ihracat sürecinin başladığı günden bugüne 900'ü aşan sanal görüşmenin yapılmasını sağladık" diye konuştu.

HEDEF PAZAR: GÜNEY AFRİKA VE ÇİN

Türkiye'nin dünyadaki itibarını artırarak daha katma değerli hale getirmek adına, alım heyetlerine pandemi döneminde de önem vererek sanal heyet sayısını artırdıklarını belirten Okutur, "Türk ürünlerini çok beğeniliyor. Genellikle Latin Amerika ülkeleriyle online alım heyetleri düzenledik. Şili, Kolombiya, Uruguay, Brezilya gibi ülkelerle görüşmeler yaptık. Alım heyetleri konusunda çok başarılıyız. Ülkemizde en fazla fiziki ve sanal alım heyeti yapan Birlik olduk. Bu yıl; Şili, Filistin, Fas ve Gine Bissau Cumhuriyeti'nden de olmak üzere toplam 15'ten fazla alım heyeti organize ettik. Bundan sonra hedef pazar olarak Güney Afrika ve Çin'i seçtik, çalışmalarımız devam ediyor. Talep çok olduğu için her ay 2 alım heyeti düzenliyoruz. İhracatçı üyelerimiz de sonuçtan çok memnun, taleplerde oldukça fazla" ifadelerini kullandı.

"FUARLARIN BÜYÜK AVANTAJI VAR"

Pandemiye rağmen devam eden ve yapılacak fuarlar hakkında açıklamalarda bulunan Okutur, "Pandemi nedeniyle geçen yıl yapamadığımız fuarlarımız bu yıl gerçekleşmeye başladı. 2021 Takvimimizde Rusya fuarımız yapıldı. Bu ay ABD'de milli katılım organizasyonu birliğimiz tarafından gerçekleştirilen ABD fuarımız yapıldı. Sırada, Kolombiya ve Meksika fuarlarımız var. Bu fuarların tamamının Milli Katılım Organizasyonunu İHBİR olarak bizler gerçekleştiriyoruz. Üyelerimiz de büyük bir heyecanla fuarlara katılmayı bekliyor, yoğun ilgi var. Fuarlar aracılığıyla müşterilerle birebir görüşmenin büyük avantajı oluyor, ürünlerimizi görüp, kalitesini anlıyorlar. Yüz yüze görüşmeyle daha iyi sonuçlar elde ediyoruz. Sanal fuarlar da yaptık ama fiziki fuarların avantajı daha yüksek" dedi.

"ŞEKERLİ MAMULLER KONFERANSI DÜZENLEDİK"

İHBİR olarak üyelerin yurtdışı potansiyel müşteri tespit süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla online ve ücretsiz olarak konferanslar düzenlemeye başladıklarını söyleyen Başkan Haluk Okutur, doğru ve güvenilir ihracat hedeflerine ulaşmak için şekerli mamuller sektörüne yönelik konferans düzenlediklerini ve diğer sektörlere yönelik konferansların da gerçekleşeceğini ifade etti.

Okutur, dijital ortamda müşteri tespiti yapabilmenin zorunlu hale geldiği günümüzde, İHBİR'in önemli iş birliklerinden biri olan 'veri tabanı platformu' yetkilileri ile bir araya geldikleri konferansta; üretim, pazarlama, mevzuat gibi alanlarda sektörün problemlerini ortaya koyarak çözüm önerileri getirmek ve hedef pazarlara yönelik çalışma faaliyetlerini geliştirmek üzere görüşmeler yapıldığını belirtti.

"ŞEKERLİ MAMULLER VE PASTACILIK ÜRÜNLERİNİN İHRACATI ARTTI"

İhracat rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Okutur, haziran ayında toplamda 193 milyon dolarlık ihracat yapıldığını söyledi. En fazla ihracat yapılan ürün gruplarını yönelik Okutur, şunları söyledi:

"Şeker ve şeker mamulleri ihracatımız haziran ayında yüzde 59,96 değer bazında; kakaolu mamuller ihracatımız yüzde 39,53 değer bazında; diğer gıda müstahzarları ihracatımız ise yüzde 12,54 değer bazında artış gösterdi."

"ÇİN PAZARINA ÖNEM VERMELİYİZ"

Türkiye/ Çin Halk Cumhuriyeti Kahve ve Kahve Ekipmanları Tanışma Toplantısı gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Okutur, "Kahve ve kahve ekipmanları sektörü başta olmak üzere tüm sektörlerimizde muhtemel iş birliklerinin değerlendirildiği buluşma sonucunda, Türkiye-Çin arasındaki heyet organizasyonların sıklaştırılması ve diğer sektörleri de kapsayan özel etkinliklerin düzenlenmesi ile ilgili görüşmeler de gerçekleştirdik. Çin, ülkemizdeki şirketler için çok önemli bir pazar. Bizim ihracatta iddialı olduğumuz ürünlerle ilgili gerekli araştırmaları yaparak ve özellikle de ikili anlaşmaları gerçekleştirerek, Çin pazarını açmamız gerekiyor" dedi.

"KADIN GİRİŞİMCİLERİ İHRACATA TEŞVİK EDİYORUZ"

İHBİR olarak 2020 yılında kadın girişimcileri ihracata teşvik etmek amacıyla 'İhracata İlham Veren Kadınlar Platformunu' programını başlattıklarını belirten Okutur, sözlerine şöyle devam etti:

"Girişimci kadınlarımıza yol göstermek ve onları ihracat yapar hale getirmek için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Akademisyen ve işlerinde uzman kişilerle katılımcılarımızı bir araya getirerek online söyleşi ve eğitimler düzenledik. Eğitimlerimiz dün sona erdi. 2020 yılında 8 kadın girişimcimizle başladığımız bu değerli projemizde şu an 60 girişimci kadın ile yolumuza devam ediyoruz. Birçok kadın girişimcimiz, birliğimize üye olarak, ihracat yapmaya başladı. İHBİR olarak 'İhracat Dünyasının Rehberi' isimli bir dergi hazırlıyoruz. Her ay tüm üyelerimize göndermek için hazırlamış olduğumuz dergide, girişimci kadınların hikayelerine yer vererek daha geniş kitlelere ulaşmalarını sağlıyoruz. Kadın girişimcilerimize dış ticaret, sosyal medya kullanımı ve yönetimi, markalaşma, etkili iletişim, e-ticaret, rakip analizi ve daha birçok konuda özel eğitimler verildi. Yoğun bir ilgi var sayımızı artırmaya devam ediyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı