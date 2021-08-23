Hububat şehrinde endişelendiren tablo, fiyat yüksek ama ürün yok
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Hububat şehrinde endişelendiren tablo, fiyat yüksek ama ürün yok

Hububat şehrinde endişelendiren tablo, fiyat yüksek ama ürün yok
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Hububat üretiminde ilk sıralarda yer alan Sivas'ta buğday rekoltesinde yüzde 60 kayıp yaşanırken alım ve satım fiyatları geçen yıla oranla yükseldi.

Hububat üretiminde ilk sıralarda yer alan Sivas'ta buğday rekoltesinde yüzde 60 kayıp yaşanırken alım ve satım fiyatları geçen yıla oranla yükseldi.

Türkiye'nin buğday üretiminde önde gelen illeri arasında yer alan Sivas'ta buğday hasadın da sona yaklaşıldı. Tarladan ürününü alan çiftçiler satış yapmak için kent merkezinde bulunan buğday pazarına geldi. Çiftçilerin hasadını yaptıkları buğday, arpa ve yulaflar traktör yardımıyla getirilerek pazar esnafları tarafından alınıp Türkiye'nin çeşitli illerine gönderiliyor. Buğday pazarında bulunan esnaflar geçen yıla oranla bu sene fiyatların iyi olduğunu ancak rekolte de yüzde 60 oranında bir kayıp olduğunu söyledi. Esnaf yaşanan kuraklık ve gübre fiyatlarının yüksek olması sebebiyle verimin düşük olduğunu belirterek çiftçinin zor durumda olduğunu ifade etti. Buğdaylar geçtiğimiz yıl bir lira 600 kuruş ile 1 lira 400 kuruş arasında satılırken bu yıl 2 buçuk ile 3 lira arasında alıcı buluyor.

"Yüzde 60 rekolte eksikliği var"

Buğday pazarında esnaflık yapan Çoşkun Aydın, " Bu sene hasadımız da fiyatlarımız güzel fakat rekoltemiz çok düşük. Devletimizden çiftçimize yardım etmesini bekliyoruz esnaf olarak. Çiftçimiz bu sene gübre fiyatlarıyla, tohum fiyatlarıyla hayal kırıklığına uğrarsa gelecek sene biz burada mahsul alamayacağız. Bu sene Sivas'ta yüzde 60 rekolte eksikliği var. Alım fiyatları geçen yıla göre yüzde 60 iyi. Fakat rekolte düşüklüğünden dolayı istediği kadar fiyat yüksek olsun mamul olmadıktan sonra. Geçen sene dönümde 500 kilo aldı bu sene 100 kilo aldı. Onun için fiyatın bir etkeni yok çiftçiye karşı. Olmayan mala istediğin kadar fiyat yaz. Rekoltenin düşük olma sebebi de gübre girdileri. Bunlar yüksek olduğundan vatandaş gübre atamıyor arazisine. O yüzden de verim biraz düşük oldu bu yıl. Buğday şuan 2 buçuk ile 3 lira arasında alınıp satılıyor. Geçen yıl bir lira 600 kuruş ile 1 lira 400 kuruş arasındaydı" dedi.

Fiyatlar geçen yıla oranla yüksek

Bülent Uçar ise, "Alımlarda fiyatlar yüksek yalnız bu sene rekolte düşüklüğü var. Köylüler zor durumda. Köylünün gübresi, mazot, girdileri çok pahalı. Köylü işin içinden çıkamıyor. Haliyle bizde esnaf olarak çıkamıyoruz. Fiyatlar geçen seneye göre yüzde 60 yüzde 70 yüksek. Geçen sene arpa 1 lira 300 kuruştu bu sene şuanda 2 lira 300 kuruş civarında" diye konuştu. - SİVAS

Hububat şehrinde endişelendiren tablo, fiyat yüksek ama ürün yok
Hububat şehrinde endişelendiren tablo, fiyat yüksek ama ürün yok
Hububat şehrinde endişelendiren tablo, fiyat yüksek ama ürün yok
Hububat şehrinde endişelendiren tablo, fiyat yüksek ama ürün yok
Hububat şehrinde endişelendiren tablo, fiyat yüksek ama ürün yok
Hububat şehrinde endişelendiren tablo, fiyat yüksek ama ürün yok
Hububat şehrinde endişelendiren tablo, fiyat yüksek ama ürün yok
Hububat şehrinde endişelendiren tablo, fiyat yüksek ama ürün yok

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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