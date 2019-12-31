Hububat Konseyi Başkanı Taşpınar, sektördeki gelişmeleri değerlendirdi Açıklaması

31.12.2019 11:10 | Son Güncelleme: 31.12.2019 11:10

Ulusal Hububat Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Taşpınar, dahilde işleme rejimi (DİR) kapsamında 2019'da 7 milyon tonun üzerinde buğday ithalatı gerçekleştirildiğini ve bunun yüzde 90'dan fazlasının mamul maddeye dönüştürülerek ihraç edildiğini belirterek "Türkiye un, makarna, bulgur ve bisküvi alanında dünyada söz sahibi olmaya devam etti. Hububata dayalı sanayi ihracatı istikrarını koruyor." dedi.

Taşpınar, AA muhabirine, hububat sektöründe 2019 yılındaki gelişmeleri değerlendirdi, 2020 yılından beklentilerini anlattı.

Buğday üretiminde 2019'da önceki yıllara göre olumsuz bir hasat sezonu geçtiğini ifade eden Taşpınar, arpada ise olumlu bir sürecin geride kaldığını bildirdi.

Taşpınar, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından geçen yıl ton başına 1050 liradan alınan sert ekmeklik buğdayın bu yıl yüzde 29 artışla ton başına 1350 lirayı bulmasının üreticiyi sevindirdiğine işaret ederek gelecek hasat döneminde buğday ekim alanlarında yüzde 5 dolayında artış beklendiğini dile getirdi.

Dövizde yaşanan dalgalanmanın sertifikalı tohum, gübre, ilaç ve mazot gibi tarımsal girdilerin fiyatını yükselttiğini söyleyen Taşpınar, "Bundan dolayı bu ürünlerin kullanımı önemli ölçüde azaldı. 2019'da sertifikalı hububat tohumu kullanımında bir önceki yıla göre yüzde 15, özellikle DAP gübresi kullanımında yüzde 30 civarında azalma oldu. Bu durum verim ve kaliteye olumsuz yansıdı." diye konuştu.

"Arpa ekimine ilgi artacak"

Geçen yılki fiyat düşüklüğü nedeniyle makarnalık buğday ekim alanlarında azalmanın çok daha yüksek olduğuna dikkati çeken Taşpınar, şöyle konuştu:

"Üretimdeki azalma ve dünya fiyatlarının yüksekliği nedeniyle makarnalık buğdayın fiyatı bir önceki yıla göre iki kat arttı. Arpa ekim alanı ve üretimi son yıllardaki pozitif yükselişine devam etti ve 2019'da gerek üretim gerekse fiyatlar yine tahminlerin üzerinde oldu. 2020'de de arpa ekimine olan ilginin artacağını tahmin ediyoruz."

İç Anadolu Bölgesi'nde 2020'de mısır ekim alanının bir miktar azalmasını beklediklerini ifade eden Taşpınar, Güneydoğu Anadolu ve Çukurova bölgelerinde mevcut ekim alanının korunmasını öngördüklerini dile getirdi.

Taşpınar, "DİR kapsamında bu yıl 7 milyon tonun üzerinde buğday ithalatı gerçekleştirildi. Bunun yüzde 90'dan fazlası mamul maddeye dönüştürülerek ihraç edildi. Türkiye un, makarna, bulgur ve bisküvi alanında dünyada söz sahibi olmaya devam etti. Hububata dayalı sanayi ihracatı istikrarını koruyor." ifadelerini kullandı.

Buğday desteğinde artış talebi

Buğdaya verilen kilogram başına 5 kuruşluk desteğin 2019'da 10 kuruşa çıkarılmasını takdirle karşıladıklarını belirten Taşpınar, hissedilir etki oluşturması için bunun en az 20 kuruşa yükseltilmesi gerektiğini bildirdi.

Taşpınar, 2019'da lisanslı depolara ürününü koyan üreticilere, lisanslı depo yatırımcılarına ve ticaretini yapanlara önemli teşvik, destek ve muafiyetler getirildiğini anımsatarak şunları kaydetti:

"Bu uygulamalar etkisini hissettirmektedir. Tarımı gelişmiş ülkeler düzeyindeki bu uygulamalar her türlü takdirin üzerindedir. Pazarlama sorununu çözen, üreticiyi koruyan, ticareti ulusal ve uluslararası ölçeğe taşıyan uygulamalar kararlılıkla sürdürülmelidir. Üreticinin ürün karşılığı finansman temini güçlendirilmelidir."

Kaynak: AA