Hububat ihracatı pandemiye rağmen 7 ayda 4 milyar doları geçti İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR), 2020 Temmuz ayı ihracat raporunu açıkladı.

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR), 2020 Temmuz ayı ihracat raporunu açıkladı. İHBİR'in ihracatı temmuz döneminde 157 milyon dolar olurken ilk 7 aydaki ihracat rakamları dikkat çekti. İHBİR, Türkiye genelinde 7 ayda hububat sektörünün, 4 milyar 63 milyon 267 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini duyurdu. Normalleşmeyle birlikte temmuz döneminde geçtiğimiz yılın aynı ayına göre pastacılık ve değirmencilik ürünlerinin en fazla ihraç edilen ürün grupları olduğu belirtildi.

Türkiye'nin ihracatı temmuz döneminde 15 milyar 12 milyon dolar olması ile pandemi sürecinde en yüksek aylık rakama ulaştı. İHBİR, Hububat sektörünün Türkiye'nin en çok ihracat yapan sektörleri arasında yer aldığına ve hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamullerinin genel ihracatının yüzde 7,17 artışla 4 milyar 63 milyon 267 bin dolara yükseldiğini açıkladı. İHBİR, temmuz ayında 157 milyon dolar ihracat ile İstanbul'da bulunan diğer birliklere göre en fazla ihracat gerçekleştiren birlik olduğunu duyurdu.

7 AYDA 187 ÜLKEYE İHRACAT YAPILDI

Türkiye genelinde bu yılın Ocak-Temmuz döneminde hububat sektörü olarak, 4 milyar 63 milyon 267 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerine dikkat çeken İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, İHBİR'in 7 ayda 187 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini belirtti. Okutur, "2023 hedeflerine hızla ulaşmak adına tüm dünyayı etkisi altına alan virüsün oluşturduğu zorlu koşullara rağmen ihracat rakamlarını artırmaya devam eden İHBİR'in, en fazla ihracatı; Yemen, Suudi Arabistan, Irak ve İsrail'e yaptığını söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: "Birliğimizin ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre Yemen'e yüzde 260,30, Suudi Arabistan'a 27,92, Irak'a yüzde 24,58 ve İsrail'e olan ihracatını da yüzde 21,93 değer bazında artış gösterdi. Normalleşmeyle birlikte geçen senenin aynı ayına göre pastacılık ve değirmencilik ürünleri en fazla ihraç edilen ürün grupları oldular." dedi.

Pandemi sürecinde Türkiye'nin tüm dünyaya örnek teşkil edecek çalışmalar ortaya koyduğunu dile getiren Başkan Okutur, "Ülkemizin ekonomi alanında almış olduğu tedbirler ve dünya ticaretinin de normalleşmeye başlamasıyla birlikte temmuz ayında da diğer aylarda olduğu gibi ihracat rakamlarımız artış gösterdi" diye konuştu.

SANAL HEYETLER VE ONLINE EĞİTİMLER DEVAM EDECEK

Haluk Okutur, birliklerinin pandemiden önce Türkiye'nin en fazla alım heyeti ve milli katılım fuarı gerçekleştiren birliği olma özelliğini her daim muhafaza ettiğine dikkat çekti. "İHBİR, pandemi döneminde de, Latin Amerika ve diğer ülkelerle Ticaret Bakanlığının koordinasyonunda birçok sanal heyet organizasyonu gerçekleştirdi" diyen Başkan Okutur, önümüzdeki günlerde bu tür heyet organizasyonlarının ve online eğitimlerinin devam edeceğini de kaydetti.

Kaynak: DHA