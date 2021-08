Hububat ihracatında 7 ayda yüzde 16'lık artış

2021 yılında toplam 186 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini söyleyen İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, İHBİR'in, 2021 yılı ocak-temmuz aylarını kapsayan ilk 7 aylık dönemdeki ihracatı yüzde 16,97 artışla 1.289.912 milyar dolar olarak gerçekleşti" dedi.

İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur ihracat rakamlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Temmuz ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre hububat sektörü olarak yüzde 10,85 oranında artış ile 652.804 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. İHBİR olarak ise 2021 temmuz ayında ihracat yaptığımız 164 ülke arasında yer alan ABD'ye ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,79, Irak'a ihracatımız yüzde 38,38, Venezuela'ya ihracatımız ise yüzde 198,76 değer bazında artış gösterdi. Birliğimiz, ocak-temmuz döneminde yüzde 16,97 oranında artış ile 1 milyar 289 milyon 912 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi" diye konuştu.

"BU ZORLU SÜREÇTE YARALARIMIZI HEP BİRLİKTE SARACAĞIZ"

Türkiye'nin farklı illerinde başlayan ve hızla yayılan orman yangınlarıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Okutur, "Ülkemiz, son günlerde ağırlıklı olarak Akdeniz ve Ege Bölgeleri olmak üzere birçok noktada çıkan yangınlarla mücadele ediyor. Söndürme çalışmalarına katılan tüm ekiplere ve vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu zorlu süreçte İHBİR olarak orman yangınlarından etkilenen vatandaşlarımıza destek olmak için tüm imkan ve gayretimizle, afetlerde zarar gören vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Talepler doğrultusunda 10 bin üründen oluşan yardım paketlerimiz ve 52 ton yem afet bölgelerine doğru yola çıktı. Yaralarımızı hep birlikte saracağız" açıklamasında bulundu.

"ŞEKER VE ŞEKERLİ MAMULLER İHRACATI ARTTI"

İhracat rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Okutur, temmuz ayında İHBİR'in 148 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini söyledi. Okutur, "Şeker ve şeker mamulleri ihracatımız temmuz ayında yüzde 14,12 değer bazında artış göstererek en fazla ihracat yapılan ürün grupları arasında yerini aldı" dedi.

"MİLLİ KATILIM ORGANİZASYONLARIMIZ TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR"

Devam eden fuarlar hakkında açıklamalarda bulunan Okutur, "Pandemi nedeniyle geçen yıl yapamadığımız fuarlarımız bu yıl gerçekleşmeye başladı. 2021 takvimimizde Rusya ve ABD'de fuarlarımız vardı, hepsini başarıyla tamamladık. Sırada Meksika, Almanya, Rusya, Japonya, ABD ve Kolombiya fuarlarımız var. Bu fuarların, Milli Katılım Organizasyonunu İHBİR olarak bizler gerçekleştiriyoruz. Üyelerimiz de büyük bir heyecanla fuarlara katılmayı bekliyor, yoğun ilgi gösteriyorlar. Fuarların büyük avantajı oluyor, katılımcılar ürünlerimizi görerek, kalitesini anlıyorlar. Yüz yüze görüşmeyle daha iyi sonuçlar elde ediyoruz. Japonya'da, 13 – 15 Nisan 2022 tarihleri arasında ilk kez düzenlenecek olan ISM JAPAN 2022 (International Sweets and Snacks Trade Fair) Şekerleme ve Atıştırmalık Ürünler Fuarı'nın da Türkiye Milli Katılım Organizasyonunu Birliğimiz gerçekleştirecek. Fuar için başvurular başladı. Fuarlara ve alım heyetlerine çok önem veriyoruz. Üyelerimize her şartta kolaylık sağlamak adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. Fiziki heyetlere ara verdiğimiz süreçte, genellikle Latin Amerika ülkeleriyle online alım heyetleri düzenledik. Şili, Kolombiya, Uruguay, Brezilya gibi ülkelerle görüşmeler yaptık. Alım heyetleri konusunda çok başarılıyız, ülkemizde en fazla alım heyeti düzenleyen Birlik olarak ülkemizin ihracatına katkı sağlamaya devam ediyoruz. Bu yıl, Şili'den 2 heyet olmak üzere, Filistin, Fas ve Gine Bissau Cumhuriyeti'nden olmak üzere toplam 6 alım heyeti organize ettik. Bundan sonra hedef Pazar olarak Güney Afrika ve Çin'i seçtik, her ay 2 alım heyeti düzenlemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

