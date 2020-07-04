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Hububat hasatı çiftinin yüzünü güldürüyor

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ve Kızılören ilçelerinde hububat hasadı başladı.

Hububat hasatı çiftinin yüzünü güldürüyor
04.07.2020 14:17 | Son Güncelleme: 04.07.2020 14:20
AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ve Kızılören ilçelerinde hububat hasadı başladı. Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, hububat hasadının yeni başlamasına rağmen fiyatların üreticinin yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Sandıklı ve Kızılören ilçe merkez ve köylerinde yaklaşık bir hafta önce arpa hasadı ile hububat hasadı başladı. Buğday hasadının ise 15 gün içerisinde başlayacağı belirtildi. Arpanın ilk hasadının yapıldığı günlerde kilogramı 1 lira 25 kuruştan alımı yapılırken, şimdi ise 1 lira 30 kuruşa kadar çıktı. Tarlada arpa alımı yapan biçerdöverlerin ve balya toplayan üreticilerin çalışmalarını yerinde inceleyen Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, Zahire Pazarı'nda hububat alımı yapan tüccarları ziyaret ederek fiyatlar hakkında bilgi edindi. Başkan Toptaş, bir haftada yüzde 10 artış olan arpa fiyatlarının üreticinin yüzünü güldürdüğünü söyledi. Toptaş, hububat hasadının Sandıklı ve Kızılören ilçesindeki üreticilere hayırlı olmasını dileyerek, "Gördüğümüz ve yaptığımız araştırmalarda çiftçiler bu yılkı hasattan memnunlar. Arpa fiyatı bir hafta içerisinde yüzde 10 gibi bir yükseliş göstermiş durumunda. Ayrıca Tarım Kredi Kooperatifleri ve pancar kooperatiflerinin ürün satın almaları üreticilerimizin yüzünü güldürüyor. Tabi bunlar güzel bir şey" dedi.


- Afyonkarahisar

Kaynak: DHA

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