Hububat hasadı yapılan tarlalarda dane kontrolü Hububat hasadı yapılan tarlalarda dane kontrolüGAZİANTEP'in İslahiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, buğday hasadının başlaması nedeniyle bölgedeki biçerdöverlerde dane denetimi yaptı.

Hububat hasadı yapılan tarlalarda dane kontrolü

GAZİANTEP'in İslahiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, buğday hasadının başlaması nedeniyle bölgedeki biçerdöverlerde dane denetimi yaptı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından oluşturulan 2 ekiple, çiftçilerin büyük emek ve masrafla ürettiği buğday, arpa ve mısır gibi ürünlerin,biçerdöverlerle hasat edilmeleri sırasında meydana gelebilecek dane kayıplarını önlemek amacıyla denetim yapıldı. Biçerdöver operatörlerinin sürücü belgesi, ürüne göre uygun ayarın yapılması, çalışma hızı gibi denetimler ile dane kaybının yüzde 2 oranında olmasını sağlamak hedefleniyor. 55 biçerdöverin denetlendiği uygulamanın hasat sonuna kadar süreceği belirtildi.

Kaynak: DHA