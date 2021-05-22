Hububat hasadı yapan biçer döverler denetlendi
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Hububat hasadı yapan biçer döverler denetlendi

Hububat hasadı yapan biçer döverler denetlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kilis'te Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Hububat hasadı yapan biçer döverler denetlendi.

Kilis'te Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Hububat hasadı yapan biçer döverler denetlendi.

Kilis'te hububat ekim alanlarında yeni hasat sezonu arpa hasadıyla başladı. Arpa hasadı ile birlikte sıkça görülen biçerdöverlerin ise denetimlerin ise denetimi yoğunlaştı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik elemanlarınca tarlalarda biçerdöverle ürün hasadı kontrol görevleri yerine getiriliyor.

Hububat üreticileri açısından maddi kayıpların oluşmaması ve mağduriyet yaşanmamıs için yapılan denetimlerde sözleşme ve operatör belgesi gibi evraklar kontrol ediliyor. - KİLİS

Hububat hasadı yapan biçer döverler denetlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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