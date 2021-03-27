Hububat ekili alanlarda mevsimsel hastalık kontrolleri
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Hububat ekili alanlarda mevsimsel hastalık kontrolleri

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Hububat ekili alanlarda mevsimsel hastalık kontrolleri

Kütahya'nın önemli hububat yetiştirme merkezlerinden olan Aslanapa ilçesinde, hastalık ve zararlıları erken tespit etmek amacıyla ekili alanlarda ziraat mühendisleri tarafından kontroller yapıldığı bildirildi.

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Kütahya'nın önemli hububat yetiştirme merkezlerinden olan Aslanapa ilçesinde, hastalık ve zararlıları erken tespit etmek amacıyla ekili alanlarda ziraat mühendisleri tarafından kontroller yapıldığı bildirildi.

Aslanapa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz Ziraat Mühendisleri tarafından tarım alanlarında hastalık ve zararlıları kontrol altına alabilmek ve erken müdahale etmek amacıyla buğday ve arpa ekili olan tarım alanlarında arazi kontrolü yapılmıştır. Önemli buğday üretim merkezlerimizden olan Aslanapa ilçemizde, yapılan kontroller belli aralıklarla devam edecektir. Üretimin her aşamasında çiftçilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. - KÜTAHYA

Hububat ekili alanlarda mevsimsel hastalık kontrolleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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