Hububat bakliyat ve yağlı tohumlarda 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 6'lık artış
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Hububat bakliyat ve yağlı tohumlarda 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 6'lık artış

Hububat bakliyat ve yağlı tohumlarda 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 6'lık artış
Bültenler - Haberler | Güncel

Hububat bakliyat yağlı tohumlar sektörü 2021'in ilk üç ayında Türkiye geneli ihracatını yüzde 12'lik artışla 2 milyar dolara, Ege Bölgesi ise ihracatını yüzde 6 artışla 141 milyon dolara çıkardı.

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Terci, 2019 yılında 443 milyon dolar olan ihracatlarını 2020 yılında yüzde 14 artışla 505 milyon dolara taşıdıklarını hatırlattı.

"Geçen sene pandemiye rağmen 500 milyon dolar ihracat hedefimizi aştık. 2021'e Ocak ayında 39 milyon dolarlık, Şubat ayında ise önemli bir ivme kaydederek yüzde 64 artışla 53 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek başladık. Mart ayında 49 milyon dolarlık ihracatımız var. 2021'in ilk çeyreğinde Ocak-Mart döneminde ihracatımızı yüzde 6 artırmayı başararak 141 milyon dolara taşıdık. Son bir yıllık dönemde hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörü yakaladığı yüzde 7'lik ihracat artış hızıyla ihracatını 514 milyon dolara çıkardı. Bu dönemde en çok artış gerçekleşen ihracat kalemlerimizden biri yüzde 74'lük yükselişle hububat oldu. Gıda müstahzarları yüzde 60, küspeler ve hayvansal yemler yüzde 61, şekercilik mamulleri yüzde 15, bitkisel yağlar yüzde 12 artışla en fazla ihracat artışı gösteren diğer ürünlerimiz."

En fazla ihracat artışı Suriye, Hong Kong ve Bangladeş'e

En çok ihracat gerçekleştiren ilk 5 alt sektörün 75 milyon dolarla bitkisel yağlar, 14 milyon dolarla küspeler ve hayvansal yemler, 11 milyon dolarla yağlı tohumlar, 8 milyon dolarla gıda müstahzarları ve 7 milyon dolarla çikolatalı şekercilik mamulleri olduğunu açıklayan Terci, sözlerine şöyle devam etti:

"2021'in ilk çeyreğinde ihracat gerçekleştirdiğimiz 125 ülke arasında; yüzde 316 yükselişle 21 milyon dolarla Libya, 9 milyon dolarla Yemen, yüzde 24'lük artışla 7 milyon dolarla Almanya, yüzde 116'lık artışla 6 milyon dolarla Hindistan ve Cezayir öne çıktı. 5 milyon dolarla yüzde 39'luk artışla Avustralya ve yüzde 239'luk artışla Lübnan, yüzde 262'lik yükselişle 4 milyon dolarla Çin, BAE ve ABD ihracatımızda ilk 10 ülke arasında yer alıyor. Ocak-Mart döneminde en çok ihracat artışı yaşadığımız üç ülke ise Suriye, Hong Kong ve Bangladeş. Türkiye'nin 2020 yılındaki 18 milyar dolarlık gıda ihracatının 7 milyar dolarlık kısmını sektörümüz gerçekleştirdi. Hububat bakliyat ve yağlı tohumlar sektörü yüzde 41 ile geniş ürün gamıyla ülkemizin gıda ihracatını sırtlayan lokomotif sektörlerden biri. 2021 yılı için ihracatımızı yüzde 10 artırarak, 550 milyon doların üzerine çıkarmak için çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Bültenler

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