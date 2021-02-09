Hububat bakliyat ve yağlı tohumlar sektöründen ocakta rekor ihracat

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, 2021 ocak ayında sektör olarak tarım ihracatında bir rekora imza attıklarını söyledi. Okutur, "Bu yılın ilk ayında 163 ülkeye, 167 milyon 465 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdik" dedi.

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) 2021 Ocak ayı ihracat raporunu açıkladı. Rapora göre, 2021 Ocak ayında 167 milyon 465 bin dolar ihracat gerçekleştiren İHBİR, 163 ülkeye de ihracat yaptı.

"KAKAOLU MAMULLER İHRACATIMIZ YÜZDE 1,81 ARTTI"

İhracat rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Koordinatör Başkanı ve İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, "2021 Ocak ayında en fazla ihracat gerçekleştirilen ilk 5 ülke, ABD, Irak, Rusya, Almanya ve Yemen oldu. En fazla ihracatımızı Rusya'ya yüzde 39,64 değer bazında artışla gerçekleştirdik. Rusya'yı yüzde 22,51 oranında değer bazında artışla Almanya takip etti. Birleşik Devletlere olan ihracatımız ise yüzde 13,65 değer bazında artış gösterdi. Şeker ve şekerli mamul ihracatımız ocak ayında, 4,32 ve kakaolu mamuller ihracatımız ise yüzde 1,81 arttı" diye konuştu.

"ÜYELERİMİZE VE TÜM SEKTÖR PAYDAŞLARIMIZA KATKIDA BULUNACAK"

İhracat faaliyetlerinde hedef bölge ve pazar seçimi başarı için gerekli hususlar arasında yer almaktadır diyen Okutur, "Başarıya ulaşırken o bölge ve ülkelerin çok yönlü karakterizasyonu gereklidir. Özellikle pandemi sürecinde farklı ülke ve tüketicilerin gıda tüketim ve tercihlerine farklı yanıtlar vermiş olması; aynı zamanda, değişkenlik gösterebilen algı sergilemeleri bu güncelliğin önemini ortaya koyuyor. Üyelerimize ve sektör paydaşlarımıza katkıda bulunması temennisiyle her ay düzenli olarak çıkardığımız 'İ-Haber İhracat Dünyasının Rehberi' dijital ve basılı olarak paylaştığımız dergimizde bu ay Güneydoğu Asya'nın büyüyen pazarı Vietnam ve Endonezya'yı anlattık. Dergilerimizin tüm sayılarına ocak ayında aktif olan web sitemizden ulaşarak sektörle ilgili tüm gelişmeleri takip edebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Furkan Gençoğlu