Hububat bakliyat ve yağlı tohumlar ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 17 arttı
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Hububat bakliyat ve yağlı tohumlar ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 17 arttı

Hububat bakliyat ve yağlı tohumlar ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 17 arttı
Bültenler - Haberler | Güncel

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimizin 2020 yılı Ocak-Haziran dönemi ihracatı 265 milyon dolarken, 2021 yılında yüzde 17 artışla 309 milyon dolar olarak gerçekleştirdi.

Birliğimizin ihracatında bitkisel yağ lokomotif konumunda. Üyelerimiz bitkisel yağ ihracatçıları 168 milyon dolar ihracata imza atarak, Birliğin ihracatından yüzde 54 pay aldı.

140 ülkeye gönderdiğimiz, 2020 yılında 981 milyon dolar rakamına ilerleyen bitkisel yağ ihracatımızın 2021 yılı sonunda 1 milyar 250 milyon dolara ulaşmasını bekliyoruz.

Değirmencilik ürünleri, yağlı tohumlar, şekerleme, unlu mamuller ihracatımızda öne çıkan diğer sektörlerimiz oldu.

Ocak-Haziran döneminde yüzde 66 ivmeyle 32 milyon dolarlık çikolatalı şekercilik mamulleri, yüzde 1 ilerlemeyle 23 milyon dolarlık yağlı tohumlar, yüzde 6 artışla 21 milyon dolarlık küspeler ve hayvan yemleri ve yüzde 40 yükselişle 16 milyon dolarlık hububattan mamul ürün satıldı.

Altı ayda en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 5 ülke sırasıyla; 38 milyon dolarla Libya, 26 milyon dolarla Yemen, 18 milyon dolarla Tunus, 15 milyon dolarla Cezayir ve 14 milyon dolarla Almanya'dır.

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde ihracatta en çok artış gösteren 3 ülke sırasıyla, Mozambik, Brezilya ve Suriye oldu.

Türkiye geneli olarak baktığımızda Orta Doğu, ABD, Afrika başta olmak üzere 203 ülkeye ihracat gerçekleştirmekteyiz. Ege özelinde ise 150 ülkeye ihracat yapıyoruz.

2021 yılı için 550 milyon dolar ihracat hedefimiz var. Hububat bakliyat ve yağlı tohumlar sektörü, geniş ürün gamı ile ülkemizin gıda ihracatını sırtlayan lokomotif sektörlerden biri.

Türkiye'nin gıda ihracatının yüzde 41'i sektörümüze ait. Ülkemizin 2020 yılındaki 18 milyar dolarlık gıda ihracatının 7,3 milyar dolarlık kısmını sektörümüz gerçekleştirdi.

6 Gıda Birliğimiz paydaşlığında iki senedir başarıyla yürüttüğümüz ve Ticaret Bakanlığı'nca desteklenen "TURQUALITY Proje"mizle ABD'de gıda ürünlerimizin tanıtımına devam ediyoruz.

Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Tadım Etkinliği, Mayıs ayında Vegas Üniversitesi (UNLV-University of Nevada-Las Vegas/ Las Vegas) mutfak laboratuvarında gerçekleşti.

ABD'nin yaklaşık 2,6 trilyon dolarlık ithalatının 160 milyar dolarlık kısmını gıda ürünleri oluşturuyor. Bizim 2020'de ABD'ye Türkiye geneli gıda ihracatımız 970 milyon dolar seviyesindeydi.

2023 yılında bu rakamı 1,5 milyar dolara çıkarmayı istiyoruz. ABD pazarında güçlü olduğumuz gıda sektörlerimizin başında 373 milyon dolarlık ihracatla hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri geliyor. Sektörümüz ABD'ye gıda ihracatının yüzde 38'ini gerçekleştiriyor.

Sektör özelinde Türkiye geneli ABD'ye ihracatımız son 3 yılda yüzde 43 arttı. Ege'den ABD'ye yapılan ihracatımızda ise son 3 senede yüzde 61 yükseliş kaydettik.

Bunun yanı sıra Ege Bölgesi'nin geleneksel ihraç ürünlerinden haşhaş tohumu ihracatında en büyük ihraç pazarı Hindistan pazarında 2 yıldır yaşanan tıkanıklığın giderilmesi için Ticaret Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muş'tan destek sözü aldık.

Hindistan'ın haşhaş tohumu ithalatının açılması için Ticaret Bakanlığımız nezdinde girişimlerimizden olumlu sonuçlar elde edeceğimize inanıyoruz.

Sorunun ivedilikle çözülmesi halinde 18-20 bin ton haşhaş tohumu ihraç ederek 65-70 milyon dolar civarında dövizi ülkemize kazandırabilecek noktadayız.

Ticaret Bakanımız Dr. Mehmet Muş'a yakın ilgileri nedeniyle teşekkür ediyoruz.

Kaynak: Bültenler

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Hububat bakliyat ve yağlı tohumlar ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 17 arttı - Haberler
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