Hubble, Güneş Sistemi'nin Gaz Gezegenlerini Görüntüledi

Dile kolay... Tam 30 yıl... Güneş Sistemi'ni tam 30 yıldır görüntüleyen Hubble Uzay Teleskobu, görevi 22 Aralık itibariyle James Webb Uzay Teleskobu'na bırakacak.

Dünya'nın uzaydaki gözü kulağı olan emektar Hubble, Eylül ve Ekim aylarında Güneş Sistemi'nin gaz gezegenlerinin en net fotoğraflarını çekti.

Hubble'ın çektiği; Merkür, Venüs, Dünya ve Mars'tan oluşan ilk karasal gezegenlerden sonra gelen gaz devleriyle sizi baş başa bırakalım...

JÜPİTER

Jüpiter... 4 Eylül 2021.Hubble'ın 4 Eylül'de çektiği, Güneş Sistemi'nin en büyük gaz devi Jüpiter'in ekvatorunun hemen üzerindeki renklere dikkat edin lütfen. Bilim insanları "Bunlar görüntülenen yeni fırtınalar" diyor.

SATÜRN

Güneş Sistemi'nin halkalı güzeli... 12 Eylül'deki bu fotoğraf, bize yeni ve şaşırtıcı bir şey sunmuyor. Ancak renk cümbüşü muhteşem.

URANÜS

Güneş Sistemi'nin başına buyruk, tersine gezegeni... 25 Ekim'de çekilen bu karede Uranüs'ün kuzey yarımküresi görülüyor. Kuzey kutbunun beyazlığının parlaklığının nedeni ise, Güneş'ten emilen ultraviole radyasyon.

NEPTÜN

7 Eylül fotoğrafı, Neptün'de tespit edilen bir fırtınayı gösteriyor. Nerede mi? Kuzey yarımküredeki o siyah nokta var ya... İşte o... Kim bilir orada ne fırtınalar kopuyordu?

DÜNYAMIZ 5 MİLYAR YIL SONRA BÖYLE GÖRÜNECEK

OSURUK KOKAN GEZEGEN HANGİSİ?

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