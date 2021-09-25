Huawei yöneticisi Mıng Vancou, serbest bırakılmasının ardından Çin'e döndü

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını deldiği suçlamasıyla Kanada'da 3 yıldır tutuklu bulunan Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou, ABD Adalet Bakanlığı ile yapılan adli uzlaşma anlaşmasıyla serbest bırakılmasının ardından ülkesi Çin'e döndü.

Mıng, akşam saatlerinde, özel uçakla Huawei'in merkezinin bulunduğu Çin'in güneyindeki Şıncın kentine indi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, yaptığı açıklamada, Mıng'ın Çinli teknoloji şirketlerini baskı altına almayı amaçlayan siyasi bir yargılamanın hedefi olduğunu belirterek "Mıng aleyhindeki sözde sahtecilik iddiaları, uydurmadan başka bir şey değildir. ABD'nin 'mağdur' saydığı HSBC (Bankası) bile Mıng'ın masumiyetini ispatlayan belgeler yayınladı." ifadelerini kullandı.

Hua, ABD ve Kanada'nın Mıng'ı alıkoymasının "tipik bir keyfi gözaltı vakası" olduğunu savundu.

Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou'nun önceki gün ABD Adalet Bakanlığı ile vardığı adli uzlaşmasının ardından Kanada'daki ev hapsinden serbest bırakılmıştı.

Mıng'ın tutuklanmasından kısa bir süre sonra Çin'de tutuklanan iki Kanadalı iş insanı Michael Spavor ve eski diplomat Michael Kovrig de Mıng'ın serbest bırakılmasının ardından tutuklu bulundukları Çin'de salıverilmişlerdi.

Huawei krizi

Huawei Mali İşler Direktörü Vancou, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmek suçlamasıyla 1 Aralık 2018'de Kanada'nın Vancouver kentinde tutuklanmıştı.

Üç gün süren kefalet duruşmasının ardından davaya bakan Kanadalı Hakim William Ehrcke, Mıng'ın ABD'nin resmi iade talebini beklerken 10 milyon Kanada doları kefaletle şartlı salıverilmesine hükmetmişti.

Huawei, son olarak Ocak 2019'da ticari sırları çalmak ve bankaları dolandırmakla suçlanmıştı.

Şirkete açılan davanın yanı sıra şirketin Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou'nun da 13 ayrı suçtan yargılandığı bildirilmişti.