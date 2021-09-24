Huawei yöneticisi Mıng Vancou ile ABD'nin anlaşmaya vardığı bildirildi - Haberler Ekonomi
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Huawei yöneticisi Mıng Vancou ile ABD'nin anlaşmaya vardığı bildirildi

AA / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
Huawei yöneticisi Mıng Vancou ile ABD'nin anlaşmaya vardığı bildirildi

Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou'nun ABD Adalet Bakanlığı ile anlaşmaya vardığı bildirildi.

Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou'nun ABD Adalet Bakanlığı ile anlaşmaya vardığı bildirildi.

ABD basınında yer alan haberler de, Mıng aleyhindeki suçlamaların bugün Brooklyn Federal Mahkemesinde görüşüleceği aktarıldı.

Mıng'ın Çin'e dönmesine izin verecek anlaşmanın bir parçası olarak bazı suçlamaları kabul etmesinin beklendiği belirtilen haberler de, anlaşmanın ABD ve Çin arasındaki anlaşmazlığın çözümünün yanı sıra Mıng'ın tutuklanmasından kısa bir süre sonra Çin'de tutuklanan iki Kanadalı iş insanı Michael Spavor ve eski diplomat Michael Kovrig'in serbest bırakılmasının da önünü açabileceği ifade edildi.

Huawei krizi

Huawei Mali İşler Direktörü Vancou, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmek suçlamasıyla 1 Aralık 2018'de Kanada'nın Vancouver kentinde tutuklanmıştı.

3 gün süren kefalet duruşmasının ardından davaya bakan Kanadalı Hakim William Ehrcke, Mıng'ın ABD'nin resmi iade talebini beklerken 10 milyon Kanada doları kefaletle şartlı salıverilmesine hükmetmişti.

Huawei, son olarak Ocak 2019'da ticari sırları çalmak ve bankaları dolandırmakla suçlanmıştı.

Şirkete açılan davanın yanı sıra şirketin Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou'nun da 13 ayrı suçtan yargılandığı bildirilmişti.

AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri
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Haber: Huawei yöneticisi Mıng Vancou ile ABD'nin anlaşmaya vardığı bildirildi - Haberler Ekonomi
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