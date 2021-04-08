Huawei, yeni PC monitörü AD80'i Türkiye'de satışa sundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Huawei, yeni PC monitörü AD80'i Türkiye'de satışa sundu

Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu - Haberler | Ekonomi
Huawei, yeni PC monitörü AD80'i Türkiye'de satışa sundu

Huawei'nin MateBook Serisi dizüstü bilgisayarlarında kullandığı FullView teknolojisini masaüstüne getiren monitörü AD80, Huawei Online Mağaza üzerinden tüketicilerin beğenisine sunuldu.

Huawei'nin MateBook Serisi dizüstü bilgisayarlarında kullandığı FullView teknolojisini masaüstüne getiren monitörü AD80, Huawei Online Mağaza üzerinden tüketicilerin beğenisine sunuldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huawei, sunduğu ürün çeşitliliğini tüketicilerin ihtiyaçlarına göre artırmaya devam ediyor.

Huawei'nin Türkiye pazarına giriş yaptığı masaüstü monitörü AD80, yalnızca 5.72 milimetrelik çerçeve kalınlığı, yüzde 90 ekran/gövde oranı ve 178 derecelik görüş açısıyla Huawei'nin en beğenilen MateBook dizüstü bilgisayar serisindeki ekran teknolojisini kullanıcıların masaüstlerine taşıyor. NTSC renk gamının yüzde 72'sini destekleyen 5 milisaniye tepki süreli IPS panele sahip 1080P çözünürlüğündeki Huawei AD80, 23,8 inç büyüklüğü ve 16: 9 oranıyla her türlü multimedya içeriğini seyretmeyi bir görsel şölene çeviriyor. TÜV Rheinland tarafından onaylanan sertifikasyona sahip AD80, göz koruma modunda zararlı mavi ışığı ortadan kaldırdığı gibi, ekran panelinin 60 Hz tazeleme hızında tamamen titreşimsiz çalışacağını da kullanıcısına garanti ediyor. AD80'in paneli, 250 nit parlaklık sunuyor.

Yandan bakıldığında ince ve kusursuz görünen Huawei AD80, simetrik estetiği ve aerodinamik arka yüzeyi ile masa üzerinde "zarif bir tablo" gibi duruyor. İlk bakışta fark edilemeyecek incelikteki ekran tutucusu, inceltilmiş tabanıyla muhteşem bir uyum sağlıyor. Huawei AD80'in arkasında 1 adet HDMI, 1 adet DC ve 1 adet de VGA bağlantısı bulunuyor. Ekran tutucu ayak, monitörün kullanıcının görüş açısına tam ayarlanabilmek için dikey eksende eksi 5 ila 22 derece arasında eğilebiliyor. Ayrıca, AD80'in masa üzerinde yer kaplamasını istemeyen kullanıcılar, 100 x 100 mm VESA uyumlu montaj delikleri ile monitörü istedikleri yüzeye asabiliyor.

Huawei AD80 monitör, 1.399 TL satış fiyatı ile Huawei Online Mağaza'da tüketiciler ile buluşuyor. 1,5 metrelik HDMI kablosu ile birlikte gelen monitörü satın alan tüketiciler, ayrıca yalnızca 1 TL fark ile 249 TL değerindeki Huawei WS318 Wi-Fi yönlendirici sahibi de oluyorlar. Huawei Online Mağaza, ürünü satın almayı düşünen tüketiciler için ayrıca vade farksız 4 taksit imkanı da sunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Diego Ersun Yanal Ümit Öztürk Ünal Karaman Yılmaz Vural
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Konya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Huawei, yeni PC monitörü AD80'i Türkiye'de satışa sundu - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 12:31:11. #1.14#
title