Huawei, yeni akıllı saati WATCH GT 2e'yi tanıttı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Huawei, yeni akıllı saati WATCH GT 2e'yi tanıttı - Haberler
Huawei, Güncel

Huawei, yeni akıllı saati WATCH GT 2e'yi tanıttı

Huawei, 100 egzersiz modu ve geliştirilmiş sağlık izleme özelliklerine sahip olan yeni akıllı saati WATCH GT 2e'yi tanıttı.

26.03.2020 20:18 | Son Güncelleme: 26.03.2020 20:36
Huawei, yeni akıllı saati WATCH GT 2e'yi tanıttı

Huawei, 100 egzersiz modu ve geliştirilmiş sağlık izleme özelliklerine sahip olan yeni akıllı saati WATCH GT 2e'yi tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huawei Tüketici Elektroniği Grubu, Huawei WATCH GT 2 serisine yeni bir model olan Huawei WATCH GT 2e'yi ekledi.

Yeni akıllı saat, geleneksel sporlardan popüler egzersiz formlarına kadar 100 egzersiz izleme moduna sahip.

Huawei, ilk kez WATCH GT 2e'de kan oksijen doygunluğu (SpO2) izleme özelliği getirdi. İki haftalık pil ömrüyle desteklenen cihaz, küresel tüketicilerin günlük yaşamına bilimsel, ancak sportif bir katkı getirmek için tasarlandı.

Yeni akıllı saat, kullanıcıların sağlık durumlarını gerçek zamanlı anlamalarını sağlayan hassas kalp atış hızı izleme, anormal kalp atış hızı uyarıları, basınç seviyesi ve uyku izleme özelliklerini de destekliyor.

Yeni akıllı saatteki yenilikler

Huawei WATCH GT 2e'nin tasarımında önceki nesle göre bazı iyileştirmeler de bulunuyor.

Yeni akıllı saat, retina sınıfı yüksek çözünürlüğü destekleyen 1,39 inç AMOLED yüksek hassasiyetli dokunmatik ekranla donatıldı. Bu özellik sayesinde kullanıcılar aydınlık bir yaz gününde dışarıda olsalar bile ekranı çok canlı ve rahat bir şekilde görebiliyor.

Yeni Huawei WATCH GT 2 42mm ise kadın kullanıcılar için sunulan bir aylık döngü izleme özelliği de getiriyor.

Yeni akıllı saat dört yeni renkte geliyor

Huawei WATCH GT 2e, entegre bir kayışa sahip klasik bir yuvarlak kadrana ve paslanmaz çelik gövdeye sahip. Saat, yumuşak, cilt dostu bir fluororubberden yapılmış kayışla grafit siyah, lava kırmızı, nane yeşili ve buzlu beyaz olmak üzere dört yeni renkte geliyor.

Çift renkli, nefes alabilen TPU malzemesi kullanılan yeni akıllı saat, kullanıcılara yoğun egzersiz sırasında kondisyon ve sağlık izleme imkanı veriyor.

Hareket halindeyken akışkanlığı ve aksiyonu tamamlayan yeni hareketli saat yüzleri sunan Huawei, kullanıcıya daha fazla özelleştirme seçeneği sağlıyor.

Ek olarak, yeni çift zaman dilimi teması, kullanıcıların dünyadaki arkadaşları, ailesi ve iş arkadaşlarıyla bağlantıda kalmalarına yardımcı oluyor. Çok fonksiyonlu saat yüzü, kullanıcının gün boyunca hangi önemli hatırlatıcıların seçileceğini belirlemek gibi istedikleri ayarları özelleştirmesine olanak tanıyor.

Kullanıcılara bilimsel egzersiz planlaması sağlıyor

Huawei WATCH GT 2e, 15 profesyonel spor modunu desteklerken kullanıcıların egzersizinden en iyi şekilde yararlanmasına yardımcı olmak için 190 tür veriyi barındıran çok yönlü izleme de sağlıyor.

Yeni akıllı saat 6 profesyonel spor modunu otomatik olarak algılayarak kullanıcıya daha akıllı bir spor deneyimi sunuyor. 85 özelleştirilmiş spor izleme modunu da destekleyen WATCH GT 2e, süre, yakılan kalori, kalp atış hızı aralığı, egzersiz ilerlemesi, iyileşme süresi gibi önemli verileri kaydediyor ve kullanıcılara bilimsel egzersiz planlaması imkanı sunuyor.

Kullanıcılar ayrıca tek tıklamayla sosyal medyada paylaşılacak verilerle bir bilgi grafiği oluşturma imkanını da elde ediyor.

Huawei WATCH GT 2e, yaklaşık 500 mp3 şarkı saklayabilen geniş bir depolama alanına da sahip. Huawei müzik ve bluetooth kulaklıklarla kullanıcılar, eğitimleri sırasında özel egzersiz çalma listelerinden faydalanabiliyor.

Yeni akıllı saat, bir dakika içinde kullanıcılara SpO2 seviyelerini kolayca test etme ve vücut durumlarını istedikleri zaman değerlendirme imkanı veriyor.

"Fitness ve sağlık yönetimi deneyimleri sunmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Richard Yu, önceki WATCH GT ürünleri gibi, WATCH GT 2e'nin de tüketicilere güvenilir fitness ve sağlık yönetimi deneyimleri sunmaya devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Huawei fitness ve sağlık işlevlerine büyük önem veriyor. 2020 yılında AI Life stratejisine yoğunlaştığımız için, fitness ve sağlık önemli bir kullanıcı senaryosu haline gelecek. Teknoloji ürünleri tüketicilerin yaşamlarıyla daha fazla bağlantı kurdukça, Huawei olarak teknolojinin ilerlemesine yönelik daha akıllı fitness ve sağlık yönetimi deneyimleri sunmak için teknoloji gelişimini sürdürmeye, yazılım ve donanım ekosistemlerini geliştirmeye ve giyilebilir cihazlarda yenilik yapmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bini geçti Haberler
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bini geçti
Koronadan ölen Dilek'in annesine seslendiği son görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Koronadan ölen Dilek'in annesine seslendiği son görüntüleri ortaya çıktı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı yarım milyonu aştı Haberler
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı yarım milyonu aştı
Meteoroloji tarih verip uyardı! 7 ilde yağış etkili olacak Haberler
Meteoroloji tarih verip uyardı! 7 ilde yağış etkili olacak
G20 sonrası Erdoğan'dan dünya liderlerine koronavirüs çağrısı Haberler
G20 sonrası Erdoğan'dan dünya liderlerine koronavirüs çağrısı
Baba, tartıştığı oğlunu sopayla döverek öldürdü Haberler
Baba, tartıştığı oğlunu sopayla döverek öldürdü
Alman yetkililer ülkedeki koronavirüs ölümlerinin düşük olmasının nedenlerini anlattı
Alman yetkililer ülkedeki koronavirüs ölümlerinin düşük olmasının nedenlerini anlattı
Ece Seçkin'den takipçilerini güldüren karantina paylaşımı! Kendini streçe sardı
Ece Seçkin'den takipçilerini güldüren karantina paylaşımı! Kendini streçe sardı
Bakan Koca'dan koronavirüs testi açıklaması: Testin gerekliliğine, şikayetlere bakarak hekim karar verir
Bakan Koca'dan koronavirüs testi açıklaması: Testin gerekliliğine, şikayetlere bakarak hekim karar verir
Bakırköy Adliyesi'nde görevli bir kişide koronavirüs tespit edildi, mahkemeler karantinaya alındı
Bakırköy Adliyesi'nde görevli bir kişide koronavirüs tespit edildi, mahkemeler karantinaya alındı
Van'da üretilen ve havadaki virüsleri öldüren cihaz için talep patlaması yaşanıyor
Van'da üretilen ve havadaki virüsleri öldüren cihaz için talep patlaması yaşanıyor
72 yaşındaki Emine teyze, evde baktığı kuzularına yem istedi gönüllüler torunları zannedip gıda kolisi getirdi
72 yaşındaki Emine teyze, evde baktığı kuzularına yem istedi gönüllüler torunları zannedip gıda kolisi getirdi
Videosu ilgi gören Tevhide nine, herkesi yetişecek üzümleri yemeye davet etti
Videosu ilgi gören Tevhide nine, herkesi yetişecek üzümleri yemeye davet etti
Kayıp olarak aranan yaşlı adam, sulama kanalında ölü bulundu
Kayıp olarak aranan yaşlı adam, sulama kanalında ölü bulundu
Koronavirüsün Türkiye'de yayılımına dair 3 senaryo! Etkin tedbirlerle salgın nisan sonunda kontrol altına alınabilir
Koronavirüsün Türkiye'de yayılımına dair 3 senaryo! Etkin tedbirlerle salgın nisan sonunda kontrol altına...
Putin, diğer liderlere göre daha iyimser: 2-3 ay içinde virüsü yeneceğiz
Putin, diğer liderlere göre daha iyimser: 2-3 ay içinde virüsü yeneceğiz
ABD'de koronavirüs vakaları 70 bine yaklaştı, ölü sayısı 1046'ya çıktı
ABD'de koronavirüs vakaları 70 bine yaklaştı, ölü sayısı 1046'ya çıktı
Yunanistan'da Türk köyü karantinaya alındı
Yunanistan'da Türk köyü karantinaya alındı
Koronavirüsten ölenlerin defni için Kilyos ve Beykoz'da defin yerleri belirlendi! Mahalle halkı diken üstünde
Koronavirüsten ölenlerin defni için Kilyos ve Beykoz'da defin yerleri belirlendi! Mahalle halkı diken üstünde
Manavgat sahilinde koronavirüs tedbirlerine uyulmuyor
Manavgat sahilinde koronavirüs tedbirlerine uyulmuyor
Son dakika: Ulaştırma Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yanıt: Türkiye salgın devam ederken yatırım yapabilecek güçtedir
Son dakika: Ulaştırma Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yanıt: Türkiye salgın devam ederken yatırım yapabilecek...
Koronavirüs nedeniyle kapatılan tarihi Kapalı Çarşı sessizliğe büründü
Koronavirüs nedeniyle kapatılan tarihi Kapalı Çarşı sessizliğe büründü
Koronavirüse yakalanan İtalyan hasta, yaşadıklarını anlattı: Bu virüs, semptomları olmayanların ayaklarıyla yürüyor
Koronavirüse yakalanan İtalyan hasta, yaşadıklarını anlattı: Bu virüs, semptomları olmayanların ayaklarıyla...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı
Yaşlı çift, pazar alışverişlerini yapan görevlilere teşekkür notu bıraktı
Yaşlı çift, pazar alışverişlerini yapan görevlilere teşekkür notu bıraktı
Marmaray istasyonlarında koronavirüse karşı termal kamera dönemi başladı
Marmaray istasyonlarında koronavirüse karşı termal kamera dönemi başladı
BİLSEM, sağlık çalışanları için koronavirüsten koruyan siper maske üretmeye başladı
BİLSEM, sağlık çalışanları için koronavirüsten koruyan siper maske üretmeye başladı
Haber spikeri olmak isteyen küçük kız, amatör haber videolarında 'Evde Kal' çağrısı yaptı
Haber spikeri olmak isteyen küçük kız, amatör haber videolarında 'Evde Kal' çağrısı yaptı
Son Dakika: LGS kapsamındaki merkezi sınav, birinci dönem müfredatından yapılacak
Son Dakika: LGS kapsamındaki merkezi sınav, birinci dönem müfredatından yapılacak
Ordu'da 'Dezenfekte Tüneli' vatandaşların hizmetine sunuldu
Ordu'da "Dezenfekte Tüneli" vatandaşların hizmetine sunuldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Faik Öztrak Mustafa Şentop Zekeriya Birkan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sıla Seda Akgül Demet Akalın Chloe Loughnan
Spor Can Bartu Bülent Uygun Servet Yazıcı Malcolm Thomas Hikmet Karaman
Daha Fazla İran Mart Kadın Polis
Şu an buradasınız: Huawei, yeni akıllı saati WATCH GT 2e'yi tanıttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2020 21:12:16. #1.15#
title