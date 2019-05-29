Huawei yaptırımların iptali için Amerikan mahkemesine başvurdu

Washington ile Pekin arasındaki ticaret savaşı giderek kızışırken Google'un yazılım güncellemesi de dahil yaptırım kararı aldığı Huawei, Amerika Birleşik Devletleri 'ndeki (ABD) hukuk mücadelesini sürdürüyor.

Çin teknoloji devi bir kez daha Amerikan mahkemesine başvurarak yaptırımların kaynağı olan 2019 Ulusal Savunma Yetki Yasası'nın (NDAA) ABD Anayasası'na aykırı olduğunun tespit edilmesini istedi. Euronews.com'da Görüntüle