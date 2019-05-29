Huawei yaptırımların iptali için Amerikan mahkemesine başvurdu
Son olarak Google'un yaptırım kararı aldığı Çin teknoloji devi Huawei Huawei bir kez daha Amerikan mahkemesine başvurarak yaptırımların kaynağı olan 2019 Ulusal Savunma Yetki Yasası’nın (NDAA) ABD Anayasası’na aykırı olduğunun tespit edilmesini istedi.
Washington ile Pekin arasındaki ticaret savaşı giderek kızışırken Google'un yazılım güncellemesi de dahil yaptırım kararı aldığı Huawei, Amerika Birleşik Devletleri 'ndeki (ABD) hukuk mücadelesini sürdürüyor.
Çin teknoloji devi bir kez daha Amerikan mahkemesine başvurarak yaptırımların kaynağı olan 2019 Ulusal Savunma Yetki Yasası'nın (NDAA) ABD Anayasası'na aykırı olduğunun tespit edilmesini istedi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com