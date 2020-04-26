Huawei Yaptırımları Koronavirüs Takip Sistemini Mahvetti! Neredeyse 1 yıl önce Huawei şirketi Google tarafından birçok hizmetten kapsam dışı bırakıldı.

Neredeyse 1 yıl önce Huawei şirketi Google tarafından birçok hizmetten kapsam dışı bırakıldı. Her ne kadar bu ilk başlarda sadece ticari bir sorun gibi görülse bile, artık problem tamamen küresel hale geldi. İşte Google'ı utandıracak haberimizin detayları.

Google, ABD ambargosu ile birlikte Huawei için çok ciddi kararlar aldı. Şirket Android başta olmak üzere hiçbir teknolojik paylaşıma izin vermedi. Bu durum Huawei akıllı telefonların kullanımını büyük ölçüde etkiledi. Apple ve Google'ın geliştirdiği temas takip uygulaması, Koronavirüs nedeniyle üretilmişti ve amaç daha çok insan sağlığı ile ilgiliydi. Şimdi ise Huawei Google hizmetlerinden yararlanamadığı için bu uygulamayı kullanırken sorun yaşayacak.

Huawei yaptırımları Koronavirüs ile mücadeleyi kötü etkiliyor

Google ile ilgili ortaya çıkan en büyük problem Play Store uygulamaları oldu. Google üzerinden uygulama satın almak isteyen kişiler ne yazık ki bunu 2019'un ikinci yarısında çıkan akıllı telefonlarda yapamayacak.

Bunun anlamı Huawei akıllı telefon kullanan kişilerin virüs takip sistemini kullanamayacak olmasıdır. Tüm dünyanın salgın ile mücadele konusunda büyük bir çalışma yaptığı son zamanlarda, bu durum büyük bir problem yaratıyor. Google ve Apple işbirliğiyle oluşturulan takip sistemi kısa bir süre içerisinde kullanıma hazır hale getirilecek. Google bütün Android cihazlarda bu uygulamanın kullanılmasına gayret ediyor.

Google ve Apple tarafından üretilecek bu yeni uygulama, bazı cihazlar ile temas kuramayabilir. Özellikle de Huawei akıllı telefonları ile temas kurma ihtimali son derece düşük. Google ambargosu Huawei akıllı telefon kullanan kişilerin salgın konusunda korumasız kalmasına neden olacak. Sizce Google konu ile ilgili nasıl bir strateji izleyebilir? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.