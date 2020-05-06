Huawei Y8s Tanıtıldı! İşte Huawei Y8s Özellikleri
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Huawei Y8s Tanıtıldı! İşte Huawei Y8s Özellikleri

Huawei Y8s Tanıtıldı! İşte Huawei Y8s Özellikleri
06.05.2020 11:44 | Son Güncelleme: 06.05.2020 11:44

Huawei yeni akıllı telefon modelini tanıttı. Fiyatı ile dikkat çeken Huawei Y8s tasarımı ile de göz dolduruyor. Gelin hep beraber Huawei Y8s'in özelliklerine yakından bakalım.

Huawei yeni akıllı telefon modelini tanıttı. Fiyatı ile dikkat çeken Huawei Y8s tasarımı ile de göz dolduruyor. Gelin hep beraber Huawei Y8s'in özelliklerine yakından bakalım. İşte Huawei Y8s özellikleri.

Huawei Y8s Özellikleri

6.5 inç FullHD+ çözünürlük sunan ekrana sahip olan Huawei Y8s, gücünü Kirin 710 yonga setinden almakta. Cihazda 4 GB RAM ve 64 GB/ 128 GB dahili depolama alanı bulunmakta. Ayrıca MicroSD kart desteği de mevcut.

Huawei Y8s'in arka tarafında 48 MP ana ve 2 MP derinlik sensörü olmak üzere iki adet kamera sensörü yer almakta. Cihazın ön tarafına baktığımzda bizleri iki adet kamera sensörü karşılamakta. Bu kamera sensörleri şu şekilde: 8 MP ana ön kamera sensörü ve 2 MP derinlik sensörü.

4.000 mAh bataryadan beslenen Y8s, microUSB portu üzerinden şarj oluyor. Son olarak cihaz Google servisleri ile birlikte kutudan çıkıyor.

Huawei Y8s Fiyatı

Huawei Y8s'in fiyatı henüz açıklanmadı.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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