Huawei Watch ve Band serileri, Android veya iOS cihazlarda kullanılabiliyor

Tüm Huawei akıllı saatleri ve akıllı bantları Android ve iOS işletim sistemli akıllı telefonlarla çalışıyor.

Tüm Huawei akıllı saatleri ve akıllı bantları Android ve iOS işletim sistemli akıllı telefonlarla çalışıyor.

Huawei açıklamasına göre, Huawei Watch GT 2 Pro, Huawei GT 2e veya Huawei Watch Fit gibi birçok farklı Huawei akıllı saatleri, Android ve iOS dahil herhangi bir cihaza kurulacak Huawei Health uygulamasıyla kontrol edilebiliyor. Huawei Health uygulaması sayesinde fiziksel aktivite istatistikleri ve sağlık parametreleri herhangi bir cihazdan takip edilebiliyor.

Android cihazlar için, Huawei cihazının kutusundaki QR kodunu taramak haricinde Huawei AppGallery üzerinden uygulamayı indirmek yeterli oluyor. iOS kullanıcıları ise, Huawei Watch GT 2 Pro akıllı saati iOS cihazlarla kolayca eşleştirebiliyor. Huawei Health uygulamasını App Store'dan indirmek yeterli.

Akıllı telefonu Huawei Watch ile eşleştirdikten sonra, TruSeen 4.0+ kalp atış hızı izleme teknolojisi veya Huawei TruSleep gibi sağlık özellikleri sayesinde sağlığa dair birçok düzeyde yönetme imkanı bulunabiliyor. Huawei Health Uygulaması ayrıca stres seviyesi ve kandaki oksijen oranı (SpO2) hakkında da veri toplayarak kullanıcısını bilgilendiriyor. Huawei Watch, 100'den fazla egzersiz modunu destekliyor.

Huawei Watch GT 2 Pro, Siyah ve Küllü Kahve model seçenekleri ve Huawei Online Mağaza'ya özel kampanya seçenekleri ile 2 bin 299 TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatıyla sunuluyor. Huawei Watch GT 2 akıllı saat Siyah, Kahve Deri, Haki Deri ve Beyaz renk seçenekleri Huawei FreeBuds 3 ile birlikte 2 bin 238 TL, Pembe Altın renk seçeneği ise 2 bin 338 TL tavsiye edilen tüketici fiyatıyla sunuluyor.

Huawei Watch GT 2e, Grafit Siyahı, Kırmızı Lav ve Yeşil Nane renk seçenekleri ile 999 TL tavsiye edilen tüketici fiyatıyla; Huawei Band 4 Pro ise, Zencefil Kırmızısı, Pembe Altın ve Grafit Siyahı renk seçenekleri ile 574 TL tavsiye edilen son tüketici fiyatı ve 6 ay vade farksız taksit seçeneği ile satın alınabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık