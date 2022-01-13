Huawei WATCH GT 3'e global yayınlardan 3 ödül

Akıllı saat Huawei WATCH GT 3, tasarım, ekran, pil ömrü, sağlık ve fitness izleme ile diğer performans özellikleri dolayısıyla küresel medya kuruluşlarınca 3 ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, hem 46 mm hem de 42 mm olarak sunulan yeni Huawei WATCH GT 3, daha dinamik ve akıllı özellikler sunuyor. Görünümü, kapsamlı geliştirmeleri ve yeni arayüz tasarımının yanı sıra HUAWEI TruSeen 5.0+ ile doğru sağlık ve fitness izleme, yeni tasarımla 14 günlük pil ömrü ve AI Running Coach ile birlikte geliyor.

Yeni Huawei WATCH GT 3, tüketiciler için hayatı daha kolay hale getirmek ve bilimsel verileri kullanarak fitness hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için tasarlandı.

Sağlık ve fitness izleme her zaman Huawei'nin giyilebilir cihazlarının temel güçlü yönlerinden biri oldu ve bu sefer Huawei, yeni Huawei TruSeen 5.0+'ın eklenmesiyle GT serisine kapsamlı bir yükseltme sağlıyor.

Android Headlines, "Huawei Watch GT 3, harika pil ömrüne ve mükemmel bir ekrana sahip gerçekten çekici bir akıllı saat." yorumunu yaptı.

Android Headlines, aynı zamanda Huawei WATCH GT 3'ü 4 yıldızlı bir derecelendirme ve "Editörün Seçimi ödülü" ile ödüllendirdi.

Huawei WATCH GT 3'ü incelerken Android Authority, "HUAWEI'nin yaptığı en doğru akıllı saat." ifadelerini kullandı. Android Authority, saati 4 yıldızla ödüllendirdi.

Huawei WATCH GT 3, 18 profesyonel egzersiz modu, 12 dış mekan antrenmanı (koşu, yürüyüş, dağcılık, yürüyüş, kros koşusu, bisiklet, açık suda yüzme, triatlon, kayak, snowboard, kros kayağı dahil olmak üzere) ve 7 iç mekan antrenmanı (yürüme, koşma, bisiklete binme, havuzda yüzme, serbest antrenman, eliptik makine ve kürek makinesi) dahil olarak toplam 100 egzersiz modu sunuyor.

Yeni Huawei TruSeen 5.0, kalp atış hızı ve kondisyon takibi söz konusu olduğunda doğru veriler sunuyor.

Geliştirilmiş sağlık takibi

Huawei WATCH GT 3 incelemesinde T3'te, güzel, işlevsel ve fiyatının iki katı olan akıllı saatlerden daha iyi performans gösterdiği belirtildi. HuaweiWATCH GT 3 hakkında yorum yapan T3, "HUAWEI WATCH GT 3, akıllı ve fitness saatleri arasındaki boşluğu başarıyla kapatıyor ve bunu görünüşte zahmetsizce yapıyor. Şiddetle tavsiye edilir." ifadelerini kullandı. T3, saati 5 yıldızla ödüllendirdi.

Huawei WATCH GT 3, dairesel bir düzende 8 fotosensör, iki ışık kaynağı seti 8'i 1 arada LED lens ışık yayan çip, ışık almak için çok kanallı tamamen yeni bir Huawei TruSeen 5.0+ kalp atış hızı izleme teknolojisine sahip bulunuyor. Daha iyi ışık penetrasyonu, daha düşük güç tüketimi ve daha rahat bir kullanım deneyimi sağlamak için kavisli tasarım sunuyor.

Huawei WATCH GT 3, Huawei TruSleep 2.0 uyku izleme teknolojisi ile donatıldı. Kullanıcının uykusunu rahatsız etmeden uyku aşaması izleme, gerçek zamanlı kalp atış hızı izleme, uykuda solunum izleme ve uyku kalitesini değerlendirme işlemlerini gerçekleştiriyor.

Ayrıca, kullanıcının uyku süresini otomatik olarak algılayarak uyku ve şekerlemelerin kapsamlı uyku yapısını (hafif uyku, derin uyku, REM ve uyanıklık dahil) sunuyor.

Uykuya dalma zorluğu, hafif uyku, kolay uyanma dahil altı tipik uyku problemini doğru bir şekilde tanımlayabiliyor. Gece erken uyanma, çoklu rüyalar, düzensiz uyku alışkanlığı ve kullanıcının uyku kalitesini bilimsel olarak iyileştirmek için yüzlerce öneri ve kişiselleştirilmiş hizmet sunuyor.

Huawei WATCH GT 3'ün, 46 mm ve 42 mm boyutlarından oluşan 4 farklı modeli, HUAWEI Online Mağaza üzerinden satışa sunuluyor. Ayrıca, 4 ay vade farksız taksit imkanı da veriliyor.

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Son Dakika Haberleri

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