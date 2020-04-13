Huawei Watch GT 2e Türkiye'de Satışta, İşte Fiyatı
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Türkiye, Huawei, Teknoloji

Huawei Watch GT 2e Türkiye'de Satışta, İşte Fiyatı

Huawei Watch GT 2 Serisi'nin en yeni modeli GT 2e, Türkiye'de satışa sunuluyor. Aktif bir yaşam tarzını destekleyen Huawei Watch GT 2e akıllı saat, geleneksel sporlardan popüler egzersiz formlarına kadar 100 egzersiz takip moduna sahip.

13.04.2020 14:53 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:53
Huawei Watch GT 2e Türkiye'de Satışta, İşte Fiyatı

Huawei Watch GT 2 Serisi'nin en yeni modeli GT 2e, Türkiye'de satışa sunuluyor. Aktif bir yaşam tarzını destekleyen Huawei Watch GT 2e akıllı saat, geleneksel sporlardan popüler egzersiz formlarına kadar 100 egzersiz takip moduna sahip.

Huawei Watch GT 2e Özellikleri

Huawei Watch GT 2e, kan oksijen satürasyon seviyelerini (SpO2) izlemeyi destekleyen ilk akıllı saat olma özelliğini taşıyor. Kullanıcılar bir dakika içinde SpO2 seviyelerini kolayca test edebiliyor ve vücut durumlarını istedikleri zaman değerlendirebiliyor. Kullanıcıların sağlık durumlarını gerçek zamanlı anlamalarını sağlayan hassas kalp atış hızı izleme, anormal kalp atış hızı uyarıları, basınç seviyesi ve uyku takip özelliklerini de destekliyor. Daha sportif gözüken, önceki neslin klasik tasarım çizgilerini de barındıran yeni akıllı saat, saat yüzünün kayışından ayrıldığı geleneksel tasarımları takip etmek yerine modern bir görünüm için entegre bir kayışa sahip klasik yuvarlak kadran ile geliyor. Paslanmaz çelik gövdesi saatin kavisli siluetine uyum sağlayan gizli, düz taç tasarımını tamamlıyor. Saat, yumuşak, cilt dostu bir fluororubberden yapılmış kayışla grafit siyah, kırmızı lav ve nane yeşili renk seçeneklerinden oluşuyor. Çift renkli, nefes alabilen TPU malzemesi kusursuz yekpare tasarımı tamamlıyor. Yoğun egzersiz sırasında bile kondisyon ve sağlık izleme hala doğru bir şekilde çalışıyor. Saat, 6 spor (ekstrem, boş zaman, fitness, su sporları, top oyunları ve kış sporları) kategorisini kapsayan 85 özelleştirilebilir spor izleme modunu da destekliyor. Aktiviteler, sokak dansı ile parkur, kaya tırmanışı, yoga ve bale ile boks arasında değişebiliyor. Saat, süre, yakılan kalori, kalp atış hızı aralığı, egzersiz ilerlemesi, iyileşme süresi gibi önemli veriler kaydediyor ve kullanıcılara bilimsel egzersiz planlaması sağlıyor ve tek dokunuşla sosyal medyada paylaşılmak üzere bilgi grafiği oluşturuyor.

Huawei Watch GT 2e Türkiye Fiyatı

Grafit Siyahı, Kırmızı Lav ve Yeşil Nane renkleri ile gelen HUAWEI WATCH GT2e, Huawei Online Mağaza üzerinden 1199 TL fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Saatle birlikte 1 TL farkla 10000 mAh kapasiteli Huawei Powerbank sunuluyor. Bu kampanya 19 Nisan'a kadar geçerli.

Kaynak: Tamindir

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