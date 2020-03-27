Huawei Watch GT 2e Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı Huawei yeni amiral gemisi akıllı telefonlarının ardından yeni akıllı saat modelini tanıttı. Gelin hep beraber Huawei Watch GT 2e'ye yakından bakalım.

Huawei yeni amiral gemisi akıllı telefonlarının ardından yeni akıllı saat modelini tanıttı. Gelin hep beraber Huawei Watch GT 2e'ye yakından bakalım.

Huawei Watch GT 2e Özellikleri

1,39 inç 454×454 piksel AMOLED ekran ile gelen Watch GT 2e, 44mm gövde boyutuna sahip. Cihazda 16 MB ram ve 4 GB dahili depolama alanı bulunmakta. 455 mAh bataryaya sahip olan Watch GT 2e'nin 14 güne kadar kullanım sunacağı açıklandı.

Suyun altında 50 metreye kadar dayanabilen akıllı saat tasarımı ile epey dikkat çekiyor. Huawei Watch GT 2e'nin tasarımı daha sportifken bir önceki nesil WATCH GT 2'nin klasik tasarım çizgilerini de barındırıyor.

Huawei, ilk kez Watch GT 2e'de kan oksijen doygunluğu (SpO2) izleme özelliği getirdi. Yeni akıllı saat, kullanıcıların sağlık durumlarını gerçek zamanlı anlamalarını sağlayan hassas kalp atış hızı izleme, anormal kalp atış hızı uyarıları, basınç seviyesi ve uyku izleme özelliklerini de destekliyor.

Saat, yumuşak, cilt dostu bir fluororubberden yapılmış kayışla Grafit Siyah, Lava Kırmızı, Nane Yeşili ve Buzlu Beyaz olmak üzere dört yeni renkte geliyor. Çift renkli, nefes alabilen TPU malzemesi kusursuz yekpare tasarımı tamamlıyor. Yoğun egzersiz sırasında bile kondisyon ve sağlık izleme hala doğru bir şekilde çalışıyor.

Huawei Watch GT 2e Fiyatı

Akıllı saatin fiyatının 199 euro olduğu açıklandı. 199 euro şu anki kur ile 1.398 TL'ye tekabül etmekte. Bildiğiniz üzere bu fiyata vergiler dahil değil. Cihazın ülkemize gelmesine kesin gözüyle bakılıyor ama fiyat etiketinin ne olacağı hala büyük bir soru işareti.