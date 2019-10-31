Huawei Watch GT 2 Türkiye'de satışta

31.10.2019 14:22

Huawei'nin yeni nesil akıllı saati Huawei Watch GT 2'nin 46 mm versiyonu Türkiye'de tüketicilerin beğenisine sunuldu.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, düşük güç tüketimiyle yüksek performans sunan Kirin A1 işlemcisi sayesinde geliştirilmiş bir kullanıcı deneyimi ve uzun pil ömrü sunan Huawei'nin yeni nesil akıllı saati Huawei Watch GT 2, 3 boyutlu cam tasarımıyla daha geniş ve sınırsız bir ekran oluşturan ilk akıllı saati olma özelliğini taşıyor.

Sağlık programları ile daha fazla spor modu sunmanın yanı sıra kapsamlı sağlık izleme ve yönetim yeteneklerini yenileyerek Bluetooth ile telefon üzerinden aramalar yapma, müzik dinleme gibi birçok işlevi gerçekleştiren saatin 46 mm versiyonu Türkiye'de satışa sunuldu.

Yeni profesyonel spor takibi

Spor meraklıları, akıllı saatlerinden profesyonel spor veri izleme ve tam kapsamlı deneyim istiyor. Huawei Watch GT 2 46mm serisi, Huawei cep telefonlarına Bluetooth ile bağlantı kuruyor ve 150 metreye kadar Bluetooth çağrılarını destekliyor.

Saat, telefon rehberi işlevini de desteklediği için iletişim bilgileri saate kaydedebiliyor ve kolayca arama yapabiliyor. Saatler, aynı zamanda 500 mp3 barındırılabilecek depolama kapasitesi ile geliyor.

Spor modunda Huawei Watch GT 2, sekiz açık hava sporu (koşu, yürüyüş, patika koşusu, bisiklet, açık deniz, triatlon) ve yedi kapalı salon sporu (yürüyüş, koşu, bisiklet, yüzme havuzu, serbest çalışma, eliptik makine, kürek makinesi) dahil olmak üzere 15 spor modunu destekliyor.

Bu 15 spor modu için akıllı saat, yaklaşık 190 veri türünün tam ve kesintisiz izlenmesini sağlıyor. Watch GT 2, farklı sporlar için hedefli egzersiz öncesi veri analizi, egzersiz sırasındaki veri kayıt analizi ve sonrasında profesyonel tavsiyeler sunuyor.

Günlük sağlık takibi

Akıllı giyilebilir ürünler alanında Huawei, tüketicilerin kendi sağlıklarını daha iyi yönetmelerine yardımcı olmayı sürdürüyor. Gelişmiş akıllı algoritmalardan yararlanan şirket, sağlık yönetiminde endüstri lideri olan konumunu güçlendiriyor.

Huawei Watch GT 2, spor modunda olmadığı sürece kalp atış hızı 100 bpm'nin üzerindeyse veya 10 dakikadan fazla bir süre 50 bpm'nin altındaysa kullanıcıyı uyarıyor. Bu sınırlar, kullanıcının yaşı, cinsiyeti, kilosu ve aktivite yoğunluğuna göre ayarlanabiliyor. Kullanıcılar ayrıca, gerçek zamanlı olarak sağlık bilgilerine göz atmak için Huawei Sağlık uygulamasındaki verileri de görebiliyor.

Nabız takibine ek olarak, uyku analizi kullanıcıların ilgilendiği başka bir işlev olarak öne çıkıyor. Huawei TruSleep 2.0 uyku kalitesini, gerçek zamanlı kalp atış hızını, uyku nefes kalitesini izliyor ve uyku kalitesini değerlendirmek için büyük veri analizini kullanıyor.

Saat, uyku sorunlarını doğru bir şekilde analiz etmek için Huawei yapay zeka teknolojisi sayesinde uyku iyileştirme önerileri ile kişiselleştirilmiş uyku hizmetleri ve kullanıcıların uyku kalitesini iyileştirmelerine yardımcı olmak için raporlar sunuyor.

Huawei Watch GT 2, aynı zamanda kullanıcıların HRV (kalp atış hızı değişkenliği) değerlerini kaydederek ve kullanıcının stres endeksi hakkında geri bildirim sağlayarak stresi azaltmasına yardımcı olan kendi geliştirdiği HUAWEI TruRelax teknolojisi ile birlikte geliyor.

Öte yandan, kullanıcıya belirli bir süre sonra ayağa kalkmasını ve hareket etmesini hatırlatan bir hareketsizlik uyarısı da sisteme entegre edildi. Özel durumlarda bu hareketsizlik uyarısı da kapatılabiliyor. Her gün atılan adım sayısını, yakılan kaloriyi ve ayağa kalkma sayısının da kaydı tutulabiliyor. Saat, tüketicilere sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve yaşam tarzları geliştirmelerine yardımcı olmak için gün boyu fiziksel durum bilgisi sağlıyor.

Uzun pil ömrü sunan Kirin A1 işlemcisi

Huawei Watch GT'nin önceki versiyonu, batarya ömrü nedeniyle kullanıcılar tarafından tercih edildi. Huawei Watch GT 2, batarya ömrünü daha da artırmak için Huawei'nin özel Kirin A1 işlemcisi ile donatıldı.

Kirin A1 gelişmiş bir Bluetooth işlem birimini, güçlü bir ses işlem birimini, düşük güç tüketimi uygulama işlemcisini ve ayrı bir güç yönetim birimini bir araya getiriyor. Yüksek performans ve verimli güç tüketiminin birleşimi, Huawei Watch GT 2'nin sağlam kullanım ve daha uzun pil ömrü sağlamasını mümkün kılıyor.

Günlük kullanımda, Huawei Watch GT 2 46mm serisi, Nabız Takip Modu, haftada 30 dakikalık Bluetooth çağrısı, 30 dakikaya kadar müzik çalma; 90 dakikalık egzersiz ve geceleri bilimsel uyku modu açıkken iki hafta boyunca sürekli çalışabiliyor. 46mm serisi, GPS takipli spor modunda 30 saatlik pil ömrü sağlıyor.

3 boyutlu cam tasarım

Önceki nesle ait klasik görünümü miras alan ve tam ekran ve çerçevesiz bir tasarıma sahip olan Huawei Watch GT 2, 46mm serisinde 454 x 454 piksel ekran çözünürlüğüne, daha geniş renk gamına ve LCD ekranlardan daha üstün, kontrası daha yüksek, daha net ekran rengine sahip ince tasarımıyla birlikte 1,39 inç Amoled HD hassas dokunmatik ekranla donatıldı.

Huawei Watch GT 2, 46 mm versiyonu spor ve klasik modelleriyle tavsiye edilen son tüketici satış fiyatı bin 499 TL olarak piyasaya sunuldu.

Kaynak: AA