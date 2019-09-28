Huawei Watch GT 2 çok yakında Türkiye'ye geliyor

28.09.2019 03:40

Huawei'nin en gelişmiş akıllı saati Watch GT 2

çok yakında Türkiye'ye geliyor

Huawei, Kirin A1 yongasıyla güçlendirdiği yeni nesil akıllı saati HUAWEI WATCH GT 2, düşük güç tüketimiyle yüksek performans sunan işlemcisi sayesinde geliştirilmiş bir kullanıcı deneyimi ve rakipsiz pil ömrü sunarak giyilebilir bir üründen beklenenlerin sınırlarını zorluyor.



Huawei WATCH GT 2, Huawei'nin 3 boyutlu cam tasarımıyla, daha geniş ve sınırsız bir ekran oluşturan ilk akıllı saati olma özelliğini taşıyor. Ayrıca yeni akıllı saat, zengin sağlık programları ile daha fazla spor modu sunmanın yanı sıra, kapsamlı sağlık izleme ve yönetim yeteneklerini yenileyerek Bluetooth ile telefon üzerinden aramalar yapma, müzik dinleme gibi birçok işlevi gerçekleştiriyor.



Rakipsiz pil ömrü sunan Kirin A1 işlemcisi

Huawei WATCH GT'nin önceki versiyonu, etkileyici batarya ömrü nedeniyle kullanıcılar tarafından çok sevildi. HUAWEI WATCH GT 2, batarya ömrünü daha da artırmak için Huawei'nin özel Kirin A1 işlemcisi ile donatılıyor. Kirin A1 gelişmiş bir Bluetooth işlem birimini, güçlü bir ses işlem birimini, ultra düşük güç tüketimi uygulama işlemcisini ve ayrı bir güç yönetim birimini bir araya getiriyor. Uygulama işlemcisi olarak, 30uA/ MHZ endüstri ortalamasının çok altında olan 10uA/ MHz'lik ultra düşük güç tüketimini elde etmek için Cortex-M7 işlemcisini kullanıyor. Yüksek performans ve verimli güç tüketiminin mükemmel birleşimi, HUAWEI WATCH GT 2'nin sağlam kullanım ve daha uzun pil ömrü sağlamasını mümkün kılıyor.



Günlük kullanımda, HUAWEI WATCH GT 2 46mm serisi, Nabız Takip Modu, haftada 30 dakikalık Bluetooth çağrısı, 30 dakikaya kadar müzik çalma; 90 dakikalık egzersiz ve geceleri bilimsel uyku modu açıkken iki hafta boyunca sürekli çalışabilir; Klasik modda, HUAWEI WATCH GT 2 42mm serisi, aynı koşullarda bir haftaya kadar sürekli çalışabilir. Her iki versiyonda da GPS açık halde spor yaparken pil ömrü eski nesle göre daha da arttı. 46mm serisi, GPS takipli spor modunda 30 saatlik pil ömrü sağlarken, 42mm serisi 15 saate ulaşıyor.



Daha geniş bir görünüm için 3 Boyutlu Cam Tasarım

Klasik tasarımın asla modası geçmez. Önceki nesle ait klasik görünümü miras alan HUAWEI WATCH GT 2, estetiği tam ekran ve çerçevesiz bir tasarımla daha da yükseltti. 42mm serisinin kavisli kadranı sadece 9,4 mm kalınlığa sahip ve son derece ince, şık bir metal çerçeve ile dekore edildi.



HUAWEI WATCH GT 2 46mm serisi ayrıca 454 x 454 piksel ekran çözünürlüğüne; daha geniş renk gamına ve LCD ekranlardan daha üstün, kontrası daha yüksek; daha net ekran rengine sahip ultra ince tasarımıyla birlikte 1,39 inç AMOLED HD hassas dokunmatik ekranla donatıldı.



Yeni profesyonel spor takibi

Spor meraklıları, akıllı saatlerinden profesyonel spor veri izleme ve tam kapsamlı deneyim istiyorlar. HUAWEI WATCH GT 2 46mm serisi, Huawei cep telefonlarına Bluetooth ile bağlantı kurar ve 150 metreye kadar Bluetooth çağrılarını destekler. Saat telefon rehberi işlevini de desteklediği için iletişim bilgileri saate kaydedebilir ve kolayca arama yapılabilir. Saatler aynı zamanda 500 mp3 şarkı barındırılabilecek geniş depolama kapasitesi ile geliyor. Egzersiz yaparken müzik kolayca yönetebiliyor.



Spor modunda HUAWEI WATCH GT 2, sekiz açık hava sporu (koşu, yürüyüş, patika koşusu, bisiklet, açık deniz, triatlon) ve yedi kapalı salon sporu (Yürüyüş, koşu, bisiklet, yüzme havuzu, serbest çalışma, eliptik makine, kürek makinesi) dahil olmak üzere 15 spor modunu destekliyor. Bu 15 spor modu için akıllı saat, yaklaşık 190 veri türünün tam ve kesintisiz izlenmesini sağlıyor. WATCH GT 2, farklı sporlar için hedefli egzersiz öncesi veri analizi, egzersiz sırasındaki veri kayıt analizi ve sonrasında profesyonel tavsiyeler sunuyor.



Günlük sağlık takibi

Akıllı giyilebilir ürünler alanında Huawei, tüketicilerin kendi sağlıklarını daha iyi yönetmelerine yardımcı olmayı sürdürüyor. Gelişmiş akıllı algoritmalardan yararlanan Huawei, sağlık yönetiminde endüstri lideri olan konumunu güçlendiriyor.



Kalp atış hızı izleme açısından HUAWEI WATCH GT 2, bradikardi ve kalp yetmezliğinin izlenmesine yardımcı oluyor. Spor modunda olmadığı sürece, kalp atış hızı 100 bpm'nin üzerindeyse veya 10 dakikadan fazla bir süre 50 bpm'nin altındaysa kullanıcıyı uyarıyor. Kullanıcılar ayrıca gerçek zamanlı olarak sağlık bilgilerine göz atmak için Huawei Spor ve Sağlık Uygulamasındaki verileri de görebiliyorlar.



Kalp atış hızı izlemeye ek olarak, uyku izlemesi kullanıcıların ilgilendiği başka bir işlev. Düşük kaliteli uyku çoğu kişi için büyük bir sorun haline geldi. HUAWEI TruSleep 2.0 uyku kalitesini, gerçek zamanlı kalp atış hızını, uyku nefes kalitesini izliyor; uyku kalitesini değerlendirmek için büyük veri analizi kullanıyor. Uyku sorunlarını doğru bir şekilde analiz etmek için Huawei AI teknolojisi sayesinde; uyku iyileştirme önerileri ile kişiselleştirilmiş uyku hizmetleri ve kullanıcıların uyku kalitesini iyileştirmelerine yardımcı olmak için raporlar sunuyor.



HUAWEI WATCH GT 2 aynı zamanda kullanıcıların HRV (kalp atış hızı değişkenliği) değerlerini kaydederek ve kullanıcının stres endeksi hakkında geri bildirim sağlayarak; stresi azaltmasına yardımcı olan kendi geliştirdiği HUAWEI TruRelax teknolojisi ile birlikte geliyor. Ek olarak, kullanıcıya belirli bir süre sonra ayağa kalkmasını ve hareket etmesini hatırlatan bir hareketsizlik uyarısı da sisteme entegre edildi. Özel durumlarda, bu hareketsizlik uyarısı da kapatılabiliyor. Her gün atılan adım sayısını, yakılan kaloriyi ve ayağa kalkma sayısının da kaydı tutulabiliyor. HUAWEI WATCH GT 2, tüketicilere sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve yaşam tarzları geliştirmelerine yardımcı olmak için; gün boyu fiziksel durum bilgisi sağlıyor.



HUAWEI WATCH GT 2, 46 ve 42 milimetrelik çeşitleri ve ikişer farklı versiyonu ile Ekim ayında tüketiciler ile buluşacak.

Kaynak: Teknotalk.com