Huawei ve Microsoft Bulut Bilişim İçin Güçlerini Birleştiriyor



Huawei ve Microsoft, işletmelerin hibrit bulut hizmetlerini hızlandırmasına; veri güvenilirliğini artırmasına ve son kullanıcı deneyimini geliştirmesine yardımcı olan tam flash Azure Stack çözümünü piyasaya sürdü.

Hibrit bulut bilişim performansını hızlandıran ortak çözüm; Microsoft'un Azure Stack yazılımına ek olarak Huawei'nin kurumsal seviye FusionServer 2288H V5, ES3000 V5 NVMe SSD, CloudEngine 6865 anahtarını (bulut bilgi işlem senaryolarında veri merkezi ağları için tasarlanmış CE6865) ve eSight'ı (yönetim yazılımı) içeriyor.

Çözümün dikkat çekici bileşenlerinden biri ise veri merkezleri için tasarlanan yeni nesil yüksek performanslı, yüksek yoğunluklu ve düşük gecikmeli 25GE bir anahtar olan Huawei CE6865 anahtardır. 1U alanda kırk sekiz adet 25GE bağlantı noktasına yer vermesi ile CE6865 anahtar, sektördeki en yüksek bağlantı noktası yoğunluğunu sunar. 3.200 Mbps L2/L3 iletim kapasitesini ve sekiz adet 100GE yüksek performanslı giriş bağlantı noktasını destekler. Çeşitli veri merkezi özelliklerine sahip olan CE6865; blokajsız ağ platformları kurmak için esnek ağ iletişimi sağlayarak, bulut çağındaki veri merkezlerinin ağ gereksinimlerini karşılar.

Çözüm ayrıca, sunucuların ve anahtarların verimli ve birleşik yönetimi için Huawei'in eSight'ı ile birlikte geliyor. eSight, CPU, bellek ve PCIe kart arızalarını akıllı ve otomatik olarak algılamak ve analiz etmek için Huawei tarafından geliştirilen arıza algılama yönetimi (FDM) teknolojisini ile genel operasyon ve yönetim verimliliğini artırır.

Huawei ICT Sunucu Çözümleri Genel Müdürü Kenneth Zhang;

"Microsoft, teknoloji konusunda yenilikçi, Huawei gibi müşteri odaklı bir şirket ve Huawei için çok önemli bir ortaktır. Azure Stack çözümünün bu ortak lansmanı, güçlü ortaklığımızın bir başka ifadesidir. Huawei'in en yeni ES3000 V5 NVMe SSD'leri ile yapılandırılmış Huawei sunucularına dayanan çözüm, hibrit bulut hizmetleri için ideal bir platform sunarak, müşterilerimize hızlı ve istikrarlı bir servis deneyimi getiriyor. Huawei, bilişim sınırlarını aşmaya, teknolojik yeniliği sürdürmeye ve müşterilerine yüksek performanslı; esnek ve güvenilir karma bulut çözümleri sunmak için sektör ortaklarıyla çalışmaya devam edecektir" açıklamasını yaptı.