Huawei, Türkiye'nin en iyi müşteri deneyimi sunan cep telefonu markası seçildi
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Huawei, Türkiye'nin en iyi müşteri deneyimi sunan cep telefonu markası seçildi

Huawei, Türkiye'nin en iyi müşteri deneyimi sunan cep telefonu markası seçildi
Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu, tüketici platformu Şikayetvar.com tarafından oluşturulan "A.C.E Awards" ödüllerinde, Türkiye'nin en yüksek müşteri memnuniyetini sağlayan cep telefonu markası seçildi.

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu, tüketici platformu Şikayetvar.com tarafından oluşturulan "A.C.E Awards" ödüllerinde, Türkiye'nin en yüksek müşteri memnuniyetini sağlayan cep telefonu markası seçildi.

Şirketin açıklamasına göre şirket, Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu, Şikayetvar.com kullanıcılarının marka deneyimlerini analiz ederek oluşturduğu istatistiklere göre cep telefonu kategorisinde müşteri memnuniyetini en iyi sağlayan marka oldu.

2017'den beri sıralamada ilk 3'te, son 2 yıldır da zirvede yer alan Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu, bu yıl da birinci olarak en iyi müşteri memnuniyeti sunan marka unvanına layık görüldü ve 6. Şikayetvar ACE Awards Diamond ödülünü aldı.

Verilen bilgiye göre, 139 binin üzerinde markanın yer aldığı, 6,9 milyon kayıtlı kullanıcının 16 milyon aylık ziyaret gerçekleştirdiği Sikayetvar.com, geniş ve etkin kullanıcı tabanı sayesinde cep telefonu sektörü için en güvenilir müşteri deneyimi analizlerini gerçekleştiriyor.

Daha önce 6 Mart'ta düzenlenen ŞikayetVar A.C.E Awards 2020 ödüllerinde de Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu, Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülü'nü kazanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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